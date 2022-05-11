تفاهم بين «أبوظبي للتوزيع» وكارفور

المصدر: (أبوظبي – البيان)

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وقعت شركة أبوظبي للتوزيع – أمس مذكرة تفاهم مع كارفور التي تديرها شركة ماجد الفطيم في الإمارات. وقع مذكرة التفاهم سعيد محمد السويدي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، وكريستوف أورسيت، رئيس القسم التجاري والعمليات في كارفور الإمارات في ماجد الفطيم للتجزئة، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق.

وقال سعيد محمد السويدي «يعتبر التعاون مع كارفور جزءاً من خطتنا لتوسيع مبادرة الركن الأخضر، التي شهدت حتى الآن نجاحاً استثنائياً بالمواقع الحالية في العاصمة وسنتمكن عبر المبادرة من دعم متعاملينا وتوجيههم لتبني نهج التسوق الواعي، عبر تشجيعهم على اختيار المنتجات الأكثر استدامة في استهلاك الطاقة في المنزل.

وقال كريستوف أورسيت» تكتسب المبادرة أهمية لدورها الحيوي في تثقيف المتعاملين بإمارة أبوظبي وتزويدهم بالمعرفة التي يحتاجونها للتسوق على نحو أكثر استدامة وتتوافق مع التزام كارفور بالسعي الدائم لتوفير طرق جديدة للابتكار والتعليم.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في إطار توسيع مبادرة «الركن الأخضر» لتشمل مشروعاً جديداً في كارفور الصقر الواقع على طريق شارع المطار في أبوظبي.

وتساهم المنصة المخصصة بكارفور الصقر في تعزيز تبني نهج التسوق الواعي، عبر توجيه المستخدمين لاختيار المنتجات الأكثر استدامة من ناحية استهلاك الطاقة وتكلفة التشغيل ومستويات الأداء وتتوفر البيانات للعديد من الفئات والمنتجات بما في ذلك الثلاجات والغسالات والأجهزة المنزلية الأخرى في الركن الأخضر، لدعم التوجه الهادف لتبني أساليب حياة صحية وأكثر ملاءمة للبيئة.

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