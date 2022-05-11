فتح باب التقدم لتطوير «محطة العجبان»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات أمس فتح الباب أمام المطورين، للتقدم بطلبات إبداء الاهتمام لتنفيذ مشروع تطوير محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة العجبان في إمارة أبوظبي، وفقاً لنموذج المنتج المستقل. وأكدت الشركة – في بيان خلال مشاركتها في المعرض العالمي للمرافق – أن المشروع يشمل تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملك المحطة الجديدة وستكون حصة المطور أو ائتلاف المطورين الذين سيتم اختيارهم 40% من المشروع، فيما تمتلك حكومة أبو ظبي بشكل غير مباشر الحصة المتبقية من المشروع.

وقال عبد الرحمن بافرج مدير مشاريع أول في شركة مياه وكهرباء الامارات - لـ «البيان» - محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية سوف تكون سعة 1500 ميغاواط، وتنتج ما يكفي من الكهرباء لحوالي 160 ألف منزل.

وأشار إلى أن محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية سوف تكون ثالث أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى العالم، تنفذه شركة مياه وكهرباء الإمارات بعد النجاح الكبير الذي حققته كل محطة نور أبوظبي، ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

ويدخل المطور الفائز بالمشروع في اتفاقية طويلة الأجل مع شركة مياه وكهرباء الإمارات لشراء الطاقة، باعتبارها المشتري الوحيد لكميات الماء والكهرباء المنتجة في إمارة أبو ظبي. وسوف يتم تنظيم اتفاقية شراء الطاقة، بحيث تدفع شركة مياه وكهرباء الإمارات فقط مقابل صافي الطاقة الكهربائية التي تنتجها المحطة.

ويتعين على جميع المطورين أو ائتلاف المطورين الراغبين بالمشاركة تقديم طلبات إبداء الاهتمام إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات في موعد أقصاه يوم 27 مايو 2022 وستقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بإصدار طلبات التأهيل للانتقال إلى المرحلة التالية.

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