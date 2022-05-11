«تنفيذي الشارقة» يناقش خطط تطوير القطاعات الحيوية في الإمارة

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

تقييم

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة المعنية بسير العمل الحكومي، ومتابعة الأداء لكل الدوائر والهيئات الحكومية، ووضع خطط تطوير القطاعات الحيوية في الإمارة.

وأصدر المجلس القرار رقم «12» لسنة 2022 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم «8» لسنة 2018 بشأن نظام تقييم الأداء لموظفي حكومة الشارقة، ونظمت المواد المستحدثة في القرار آلية تظلم الموظف من نتيجة تقييم الأداء عبر لجان التظلم في الجهات الحكومية، وآلية تقييم موظفي الحكومة خلال فترة الانضمام إلى الخدمة الوطنية.

واعتمد المجلس مذكرة الاستئذان التشريعي بشأن تعديل القانون رقم «7» لسنة 2015 بشأن تنظيم مجلس الشارقة للتعليم، وذلك بهدف تطوير التشريعات القانونية ومواكبة التطور الكبير في قطاع التعليم.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الخدمات الاجتماعية للعام 2021، وتناول التقرير مختلف الإنجازات والخدمات التي قدمتها الدائرة لمختلف الفئات المستهدفة، حيث بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية 9661 مستفيداً لإجمالي مساعدات بلغت قيمتها 406 ملايين درهم.

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