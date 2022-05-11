اعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة عجمان

المصدر: عجمان - وام

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ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أمس، اجتماع مجلس أمناء جامعة عجمان. واعتمد مجلس الأمناء خلال الاجتماع الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة 2022 - 2027 التي تعزز مستوى التعليم والبحث العلمي والمسؤولية المجتمعية.ورحب سموه في بداية الاجتماع الذي عقد في مقر الجامعة، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان بأعضاء المجلس وأشاد بجهودهم واهتمامهم بكافة شؤون الجامعة وبرامجها الأكاديمية وتطورها في مختلف المجالات العلمية والإدارية، وبالمستويات العالمية التي وصلت إليها الجامعة.

وأشاد سموه بحصول كلية إدارة الأعمال في جامعة عجمان على الاعتماد الدولي لجمعية تطوير كليات إدارة الأعمال «AACSB» وهو اعتماد يمنح للكليات المتميزة في العالم ويظهر الاعتماد أن الجامعة استطاعت أن تحقق معايير التميز في التعليم والجودة في كافة برامج كلية إدارة الأعمال كما يهدف إلى تعزيز مكانة الجامعة على خارطة التعليم العالي على المستويين الإقليمي والعالمي.

واطلع سمو ولي عهد عجمان خلال الاجتماع، على عدد من إنجازات الجامعة في المجالات المختلفة، التي تعكس جودة مخرجات التعليم بجامعة عجمان حيث حققت الجامعة إنجازاً بارزاً بتقدمها من فئة 3 نجوم عام 2019 إلى فئة 5 نجوم كتقييم عام للجامعة، ضمن تقييم «كيو إس ستارز» لمؤسسة «كيو اس العالمية/‏‏QS Stars». كما حصلت الجامعة في نفس التصنيف على تقييم 5 نجوم في 8 فئات تشمل: التعليم، التوظيف، المستوى الدولي، التطور الأكاديمي، المرافق، التعليم عن بعد، المسؤولية المجتمعية، والشمولية.

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