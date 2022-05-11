«كهرباء دبي» تسجل أرقاماً قياسية عالمية في مؤشرات الأداء

المصدر: دبي - البيان

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أسهم اعتماد هيئة كهرباء ومياه دبي لأحدث التقنيات العالمية في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة والمياه، في تسجيل أرقام قياسية عالمية في مؤشرات أداء قطاعي الطاقة والمياه، وتفوقها على نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، وحققت العديد من النجاحات والإنجازات التي وضعتها في مصاف المؤسسات الأكثر تميزاً ومن أبرز المؤسسات الخدماتية المبتكرة على مستوى العالم.

وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تعتمد أحدث الأدوات والتقنيات الذكية وتطوير تقنيات خاصة بها لرفع قدرة وكفاءة محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع والتحكم بشبكات المياه، حيث تولي الهيئة أهمية كبرى للابتكار وتعتبره ركيزة أساسية لتطوير خدماتها ومبادراتها واستراتيجياتها وخطط عملها، لتعزيز تنافسية الهيئة وسعادة كافة المعنيين، وعلى مدى السنوات العشر الماضية نجحت الهيئة في تقليل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك في دبي من 6.88 دقائق سنوياً في عام 2012 إلى 1.43 دقيقة فقط في عام 2021، وهي أقل نسبة مسجلة على مستوى العالم. وفي عام 2012، كانت نسبة الفاقد في شبكة توزيع المياه 10.9%، أما في عام 2021، فبلغت هذه النسبة 5.3% مقارنة بـ15% في أمريكا الشمالية، كما بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 3.3% مقارنة بـ7.6% في أوروبا والولايات المتحدة. وقد وصلت نسبة التوافرية والاعتمادية لمحطات الإنتاج في فصل الصيف إلى 99.66% و99.98 على التوالي، وتعد من أعلى المعدلات العالمية.

استهلاككما نجحت الهيئة في رفع كفاءة استهلاك الوقود في وحدات الإنتاج إلى نحو 90% لتنافس أفضل المستويات العالمية، كما أسهم تطبيق الهيئة لأحدث التقنيات المبتكرة في تحسين كفاءة الإنتاج بنسبة 37.63% بين عامي 2006 و2021، وأدى ذلك لتحقيق وفورات مالية كبيرة وخفض انبعاثات الكربون بنسبة 32%.

وإضافة إلى رفع كفاءة الإنتاج في محطات إنتاج الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي، نجحت الهيئة في رفع كفاءة الألواح الشمسية الكهروضوئية، حيث بدأت أول مشاريعها مع الجيل الأول من الألواح الكهروضوئية المزودة بأغشية رقيقة بكفاءة تصل إلى 11.8% فقط، واليوم نجحت في الوصول بالكفاءة إلى نسبة 19%. وبعد استخدام الهيئة لتقنية الخلايا الشمسية الأحادية، وتقنيات التنظيف الذاتي والنظام المتقدم لتتبع حركة الشمس، سترتفع كفاءة إنتاج الطاقة إلى أكثر من 24%.

ذكاء اصطناعي

تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي، ومن خلال «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، على إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، لتكون دبي أول مدينة تقدم خدمات الكهرباء والمياه بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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