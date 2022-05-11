«طرق دبي» تطلق خدمات لقطاع الأعمال على «محبوب»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاق حزمة من الخدمات عبر قناة المتحدث الآلي المؤسسي «محبوب»، وتتضمن حزمة الخدمات توفير خدمة الاستعلام عن مخالفات حرم الطريق، وخدمة طلب توفير طريق مؤقت، وخدمة الاستعلام عن حالة طلبات التأهيل المسبق للموردين.

وتفصيلاً قالت ميرة أحمد الشيخ، مدير إدارة الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي: «أطلقت الهيئة 3 خدمات موجهة لقطاع الأعمال عبر قناة المتحدث الآلي المؤسسي «محبوب»، وهي خدمة الاستعلام عن مخالفات حرم الطريق للاستفسار عن المخالفات المتعلقة بالإخلال بشروط وقوانين حرم الطريق، وخدمة طلب توفير طريق مؤقت، حيث تمكّن هذه الخدمة الفئة المستهدفة من تقديم طلب لتوفير طريق مؤقت إلى قطع الأراضي ضمن حرم الطريق في المناطق التي لا تتوفر فيها طرق إسفلتية، وخدمة الاستعلام عن حالة طلبات التأهيل المسبق للموردين من أجل الاستعلام عن حالة طلب مورد ليصبح ضمن قائمة المورّدين المعتمدين لدى هيئة الطرق والمواصلات.

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