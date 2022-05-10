219 ألف مستخدم لمركبات رأس الخيمة للمواصلات خلال العيد

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن إجمالي عدد ركاب وسائل المواصلات العامة ومركبات الأجرة التابعة للهيئة في رأس الخيمة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، بلغ 219 ألف مستخدم لمركبات الأجرة وحافلات النقل العام، وكانت الهيئة أعدت خطة مرورية شاملة لإدارة حركة المركبات والمواصلات العامة خلال عطلة العيد، والتي تشهد عادة حركة مرورية كثيفة، حيث استهدفت الخطة تحقيق التكامل بين مختلف وسائل المواصلات العامة، لتسهيل حركة تنقل الركاب داخل الإمارة وإلى خارجها.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد مستخدمي مركبات الأجرة بلغ أكثر من 200 ألف راكب خلال عطلة عيد الفطر 2022، كما استخدم حافلات النقل الجماعي خلال الفترة نفسها أكثر من 19 ألف راكب، مشيرة إلى أن مركز الاتصال بالهيئة تلقى أكثر من 200 مكالمة للاستفسار عن مواعيد الرحلات وتأكيد الحجوزات، مؤكدة أن قطاع مركبات الأجرة وحافلات النقل العام سجلت «صفر» حوادث بليغة خلال العيد.

وأكدت الهيئة أن خدمة تاكسي المشاركة الذي تم إطلاقها أخيراً تساهم في تقليل تكاليف التنقل على الفرد الواحد، وتسهيل الرحلات الطويلة على الأفراد وتوفير وسيلة تنقل اقتصادية وجماعية، ويتميز تاكسي رأس الخيمة للمجموعات بملصق «مشاركة» على الأبواب الجانبية باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة لبعض المناطق التي تغطيها الخدمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز