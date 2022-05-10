القرية العالمية تهنئ «البيان»

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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هنأت إدارة القرية العالمية صحيفة «البيان» بمناسبة العيد 42 لصدورها، مؤكدة أن التعاون المشترك مع صحيفة «البيان» مثمر جداً وانعكس إيجابياً عبر نقل نجاحات القرية العالمية عاماً بعد آخر.

وأكدت القرية العالمية إيمانها بدور الإعلام الوطني المهم والبارز في نقل الصورة المشرقة والمشرفة، حيث يعكس التطور والنجاح الذي نحققه عاماً تلو الآخر، كما نثمن هذا الدور الفعال الذي تقوده العديد من المؤسسات الإعلامية المحلية مثل «البيان»، التي كانت ولا تزال، تساهم وبشكل فعال في نقل صورة إيجابية عن جميع إنجازاتنا ونجاحاتنا منذ الموسم الأول الذي انطلقنا فيه حتى الآن.

وأشارت القرية العالمية أن هذه المساهمات لا تقتصر على الإعلام المطبوع بل تناولت الرقمي أيضاً، حيث كانت صحيفة «البيان» من السبّاقين في تغطية فعاليات القرية العالمية ونشاطاتها عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي ما حقق انتشاراً وتغطية أكبر لفعاليات القرية العالمية المتنوعة طوال مواسمها الممتدة إلى أكثر من 26 عاماً.

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