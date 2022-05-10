«التربية»: «البيان» منبر وطني نزيه ومؤثر

المصدر: دبي - البيان

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هنأت وزارة التربية والتعليم صحيفة البيان بالذكرى السنوية الــ 42 لتأسيسها، متمنية لها مزيداً من التقدم والنجاح برئاسة منى بو سمرة رئيس التحرير المسؤول في صحيفة البيان.

وأعربت وزارة التربية والتعليم في رسالة لـ«البيان» عن اعتزازها بعلاقة الشراكة الوثيقة مع الصحيفة التي تعد شريكاً رئيساً رافقهم طوال السنوات الماضية، حيث حرصت على نقل مبادرات ومشاريع الملف التعليمي للجمهور.

وأكدت الوزارة أن «البيان» منبر وطني نزيه ومؤثر محلياً ودولياً وتقدمت بالشكر للصحيفة على جهودها الدائمة والحثيثة في تواصلها المستمر مع الوزارة لدعم الملف التعليمي وعكسه بالطريقة المثلى في صفحاتها وحساباتها الإلكترونية.

وأكدت إدارة الاتصال الحكومي والإعلام التربوي في وزارة التربية والتعليم، أن تاريخ 10 مايو يوافق حدثاً فارقاً ومميزاً في تاريخ الصحافة الإماراتية، متمنية دوام التوفيق والسداد لكافة الإعلامين في صحيفة «البيان».

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