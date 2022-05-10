برنامج أبوظبي للبناء يوفر 40 % من استهلاك الطاقة

المصدر: أبوظبي- وام

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كشفت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» عن أن برنامج أبوظبي التحديثي للبناء سيعزز فاعلية الكهرباء والمياه في المباني القائمة ليوفر ما يصل إلى 40% من الطاقة المستخدمة.

وقال عمر عبدالله الهاشمي المدير التنفيذي لعمليات النقل والتوزيع في «طاقة» - لوكالة أنباء الإمارات - على هامش انعقاد فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2022: «إن الشركة نفذت البرنامج التحديثي للبناء في بعض مشروعاتها»، مشيراً إلى أن البرنامج سيسهم في توفير من 20 إلى 40 % من استهلاك الطاقة في تلك المشاريع.

وأكد الهاشمي أن شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، وهي شركة تابعة لـ «طاقة» تأسست في عام 2020، تبذل جهوداً حثيثة لاستغلال كافة الفرص للحد من استهلاك المرافق في المباني القائمة، حيث تقدم الشركة حلول طاقة فعالة للهيئات الحكومية والخاصة في الإمارات تساعد على الحد من استهلاك الطاقة في المرافق.

ويمثل البرنامج التحديثي للبناء أحد برامج استراتيجية أبوظبي لإدارة الطلب، وترشيد الطاقة 2030 الهادفة إلى تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 22% واستهلاك المياه بنسبة 32% في إمارة أبوظبي بحلول عام 2030.

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