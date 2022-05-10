«خيرية الفجيرة» تناقش مبادرات وبرامج العام الجاري

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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اطلع مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية على سير خطة عمل الجمعية والبرامج والمبادرات وخطط التطوير التي تنفذها في عام 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة سعيد الرقباني، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، لمناقشة خطة الجمعية نحو الارتقاء بالعمل الخيري والإنساني وتوفير مناخ أكثر مرونة في الأداء العام، بما يعزز من مستوى رضا المتعاملين ويلبي تطلعاتهم.

وأكد سعيد الرقباني رئيس مجلس إدارة الجمعية، حرص الجمعية على مواصلة مشاريعها في خدمة المحتاجين من كافة فئات المجتمع.

وقال: «بلغ إجمالي مدفوعات مشاريع وبرامج الجمعية من يناير وحتى مارس الماضيين 9 ملايين و385 ألف درهم استفاد منها نحو 14785 مستفيداً من الأسر الفقيرة والطلاب غير القادرين في المدارس والجامعات وأصحاب الهمم والأيتام والأرامل وعلاج المرضى وكافة الشرائح المحتاجة».

وأشار الرقباني إلى جانب من المدفوعات الخيرية في المساعدات الدراسية التي بلغت 2.104.472 درهماً، واستفاد منها 205 طلاب وطالبات قدمت لهم الجمعية المستلزمات المدرسية ورسوم التعليم والدورات التدريبية وأجهزة الكمبيوتر، إلى جانب مساعدات للأسر المستحقة بقيمة 5,913,613 درهماً شملت مساعدات نقدية شهرية، ومواد غذائية، وأجهزة منزلية أساسية، وقسائم مشتريات ومساعدة المرضى، كما استفاد من مشاريع الأسر المنتجة وأصحاب الهمم 346 فرداً في الربع الأول من العام 2022.

واستعرض المجلس جدول الأعمال، الذي تضمن ما حققته الجمعية من إنجازات ومبادرات في شهر رمضان والتي استفاد منها 307.163 مستفيداً.

ولفت الرقباني إلى أن المشاريع الخيرية المتنوعة التي نفذتها الجمعية في شهر رمضان، شملت «المير الرمضاني، إفطار الصائم، زكاة الفطر، وكسوة العيد».

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