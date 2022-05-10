بحضور حمدان ومكتوم بن محمد
محمد بن راشد يترأس مجلس دبي ويعتمد حزمة من المشاريع والقرارات
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، اليوم اجتماعاً لمجلس دبي بالمكتب التنفيذي في أبراج الإمارات واعتمد حزمة من المشاريع والقرارات.
حزمة القرارات والمشاريع
- إنشاء "لجنة التنمية وشؤون المواطنين " برئاسة حمدان بن محمد.
- إعادة هيكلة شاملة لبلدية دبي وتحويلها لمؤسسات تخصصية وجهة تنظيمية واحدة.
- إعادة هيكلة دائرة الأراضي والأملاك بدبي بهدف تعزيز ريادة دبي.
- إقرار منظومة جديدة لضمان استدامة الشركات العائلية في الإمارة لضمان تواجدها الـ 100 عام القادمة.
- إنشاء لجنة برئاسة حمدان بن محمد لإعداد استراتيجية دبي للميتافيرس والإشراف على كافة التطورات التكنولوجية المستقبلية في الإمارة.
-اعتماد رؤية جديدة للأحياء السكنية للمواطنين في الإمارة لتشمل الخوانيج والبرشاء والمزهر وحتا.
-وضع خطة متكاملة لتطوير أرياف وبراري دبي مثل الهباب واللسيلي والفقع والمرموم وغيرها.
- توقيع اتفاقيات أداء مدراء مسار البنية التحتية مع مفوض البنية التحتية.