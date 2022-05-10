محمد بن راشد يترأس مجلس دبي ويعتمد حزمة من المشاريع والقرارات

المصدر: البيان

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ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، اليوم اجتماعاً لمجلس دبي بالمكتب التنفيذي في أبراج الإمارات واعتمد حزمة من المشاريع والقرارات.

حزمة القرارات والمشاريع

- إنشاء "لجنة التنمية وشؤون المواطنين " برئاسة حمدان بن محمد.

- إعادة هيكلة شاملة لبلدية دبي وتحويلها لمؤسسات تخصصية وجهة تنظيمية واحدة.

- إعادة هيكلة دائرة الأراضي والأملاك بدبي بهدف تعزيز ريادة دبي.

- إقرار منظومة جديدة لضمان استدامة الشركات العائلية في الإمارة لضمان تواجدها الـ 100 عام القادمة.

- إنشاء لجنة برئاسة حمدان بن محمد لإعداد استراتيجية دبي للميتافيرس والإشراف على كافة التطورات التكنولوجية المستقبلية في الإمارة.

-اعتماد رؤية جديدة للأحياء السكنية للمواطنين في الإمارة لتشمل الخوانيج والبرشاء والمزهر وحتا.

-وضع خطة متكاملة لتطوير أرياف وبراري دبي مثل الهباب واللسيلي والفقع والمرموم وغيرها.

- توقيع اتفاقيات أداء مدراء مسار البنية التحتية مع مفوض البنية التحتية.

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