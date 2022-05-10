لجنة في "الوطني الاتحادي" تواصل مناقشة سياسة دعم قطاع الرياضة بالدولة

المصدر: وام

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واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها برئاسة سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم قطاع الرياضة بالدولة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من شذى سعيد النقبي مقررة اللجنة، وسارة محمد فلكناز، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وعائشة رضا البيرق، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات ونتائج الحلقة النقاشية واجتماعات اللجنة مع ممثلي القطاع الرياضي في الدولة بشأن الموضوع الذي يتضمن محاور: السياسات والتشريعات التكاملية لدعم وتطوير الرياضة بالدولة، ومبادرات الهيئة في تطوير وتعزيز الرياضات المختلفة في الدولة، وتمكين الكوادر المواطنة في القطاع الرياضي ورعاية الموهوبين الرياضيين، ومبادرات وبرامج الهيئة في شأن تطوير البنى التحتية للأندية الرياضية، ودور الهيئة في بناء الشراكات الخارجية وتعزيز القدرات المالية التمويلية للاتحادات الرياضية.

كما اعتمدت اللجنة تقرير التوصيات بشأن موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، الذي ناقشه المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثامنة بتاريخ 5 أبريل 2022م.

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