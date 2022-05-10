"سيركل مول" يستضيف سوق "منبت" للمزارعين الإماراتيين مرّة كل أسبوع

المصدر: البيان

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أعلن "سيركل مول"، وجهة التسوق المفضّلة التي تديرها "نخيل" في "قرية جميرا الدائرية"، عن استضافته سوق "منبت" للمزارعين الإماراتيين لمنح جميع أفراد العائلة فرصة للاستمتاع بمنتجاته، وذلك كل يوم خميس، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً ولغاية الساعة 3 من بعد الظهر.

ويتيح سوق "منبت"، وهو مبادرة مشتركة بين شركة "أرادَ" و"وزارة التغيّر المناخي والبيئة" فرصة مميزة أمام سكان "قرية جميرا الدائرية" والمجمّعات السكنية المجاورة لها، إمكانية الحصول على المنتجات والمأكولات المحلية. ويسعى هذا السوق إلى تشجيع السكان المحليين على استهلاك المنتجات الصحية والزراعات المحلية، كما يهدف إلى ابتكار صلة وصل بين المزارعين المحليين والمستهلكين في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

سوف يُقام سوق "منبت" في الطابق الثاني من "سيركل مول"، على أن يفتح أبوابه يوم الخميس من الساعة 9 صباحاً ولغاية الساعة 3 من بعد الظهر.

ويُشار إلى أن "سيركل مول" قد شهد افتتاح مجموعة متنوعة من المحال التجارية بما في ذلك "سبينس" و"نستو هايبر ماركت" و"ويل فيت" و"هومز فور ليس" و"متجر دقائق" و"إن ستايل لاونج"، ومن المتوقع افتتاح المزيد في الفترة المقبلة. وتماشياً مع عطلة نهاية الأسبوع الجديدة يومي السبت والأحد، فإن أوقات العمل في "سيركل مول" قد باتت الآن من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 10 ليلاً من الإثنين ولغاية الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 12 عند منتصف الليل من الجمعة ولغاية الأحد.

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