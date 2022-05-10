الكوادر الطبية جسّدت معاني الإنسانية

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت دولة الإمارات، أمس، بـ«يوم الإمارات الطبي الأول» تحت عنوان «الإمارات تقدركم»، وذلك تقديراً لجهود الكوادر الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية في تعزيز صحة المجتمع وجودة الحياة. وتسلط المناسبة الضوء على جهود أبطال خط الدفاع الأول ودورهم في الرعاية الصحية بالدولة، حيث نظمت الجهات الصحية والمعنية الحكومية حزمة من الفعاليات والأنشطة للاحتفال بالمناسبة وإبراز عطائهم الإنساني وجهودهم النبيلة والدور المحوري الذي يؤدونه.

ثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الصحي في الدولة وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لمنتسبيه، مما جعل هذا القطاع الحيوي يحقق أعلى معدلات النمو والتطور خلال الفترات الماضية.

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «يوم الإمارات الطبي فرصة ثمينة للتعبير عن شكرنا وتقديرنا لجهود أعضاء خط الدفاع الأول ودورهم الكبير في حماية المجتمع، خاصة ما قدموه من عطاء متواصل خلال جائحة كورونا»، مشيراً إلى أن موقفهم البطولي يستحق الاحتفاء به سنوياً.

وهنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي جميع منتسبي القطاع الصحي في الدولة وتمنى لهم التوفيق والنجاح، مثمناً في الوقت نفسه مبادرة جمعية الإمارات الطبية الخاصة بتخصيص «يوم الإمارات الطبي» ليضاف إلى قائمة المناسبات الوطنية، مؤكداً أن المؤسسات الصحية في الدولة قدمت عملاً عظيماً، ومازالت تقدم الكثير من أجل حماية المجتمع وتوفير الرعاية الصحية والتوعوية المناسبة لكل الأعمار وفي كل الأوقات.

وقال رئيس الاتحاد: «فخورون بخط الدفاع الأول وإنجازات عناصره وإخلاصهم وتضحياتهم، وكلنا ثقة من أنهم سيقدمون مزيداً من العطاء في المستقبل»، مشيراً إلى أن أسرة كرة القدم الإماراتية استفادت كثيراً من الخدمات الطبية خلال جائحة كورونا، وحرصت على تطبيق البروتوكول الطبي بكل تفاصيله.

وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الاحتفال بيوم الإمارات الطبي يمثل مناسبة تتوحد فيها قلوب شعب الإمارات للتعبير عن الوفاء والعرفان والتقدير للكوادر الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية، تقديراً لجهودهم وتفانيهم وكفاءة عملهم في حماية صحة المجتمع بما يخدم المصلحة العليا للوطن. وقال معاليه: «إنهم جديرون بالإشادة بمآثرهم وعطائهم ولتبقى مكانتهم حية في ذاكرة الوطن وقد أوصلونا إلى بر الأمان والتعافي. وتشكل إنجازاتهم مثالاً على الشجاعة والإيثار والتضحية، وهي القيم الراسخة والمتأصلة في المجتمع والتي قام عليها نهج الإمارات منذ الاتحاد».

وأشار معاليه إلى أن تخصيص يوم للاحتفاء بجميع أفراد المنظومة الصحية وعلى جميع المستويات، بناء على توجيهات القيادة الحكيمة، يأتي لتعزيز قيم الاستدامة والرؤية المستقبلية في مسيرة الدولة، مستندة على الإنجازات والمكتسبات، وقد جسّد هؤلاء الأبطال في مختلف أنحاء الدولة، معاني العطاء والإنسانية، وقدموا مصدر إلهام للجميع، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة، والتكاتف بروح الفريق الواحد في مواجهة الجائحة، ما جعل الإمارات تتبوأ الصدارة في الاستجابة بكفاءة وفاعلية.

وجدد معاليه بهذه المناسبة العهد للقيادة الحكيمة أن يظل القطاع الصحي في الدولة درعاً وحصناً لحماية صحة الوطن واستدامة عافيته، ليواصل مسيرة الإنجازات نحو صنع المستقبل، مؤكداً الفخر بجميع أفراد الكادر الطبي تقديراً للجهود التي تبذلها الفرق والمختصين بالرعاية الصحية في الدولة .

وقال معالي العويس «إن ما وصلت إليه الإمارات من تقدم وتطور في القطاع الصحي، هو نتيجة حتمية لتوجيهات ورؤى استشرافية متكاملة .

مناسبة

وقال الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن «يوم الإمارات الطبي» هو مناسبة وطنية نعبر من خلالها عن شكرنا وتقديرنا للكوادر الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية لجهودهم الاستثنائية وتضحياتهم الإنسانية من أجل الحفاظ على صحة المجتمع وسلامته، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تمثل صفحة مشرقة في مسيرة دعم الكوادر الصحية وتحفيزهم لمواصلة جهودهم متزودين بالدعم اللامحدود والطاقة الإيجابية من القيادة الحكيمة.

وأشار إلى أن الجهود الرائدة التي بذلتها كوادرنا الصحية «خط دفاعنا الأول»، وتفانيهم وإخلاصهم بالعمل، شكّل مصدر فخر واعتزاز لنا، إذ قدموا للعالم أجمع نماذج ملهمة في تجسيد أسمى أخلاقيات المهن الصحية الإنسانية .

ومن جانبه أشاد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم بجهود العاملين في مجال الرعاية الصحية، وقدم لهم التهنئة بمناسبة «يوم الإمارات الطبي»، مؤكداً أن تخصيص يوم للاحتفاء بالمنجز الطبي دليل على دعم القيادة الرشيدة المتواصل والكبير للصحة، وتكريم لأسرة هذا القطاع، التي تستحق الاهتمام والمؤازرة والتحفيز، مشيراً إلى أن الدور الذي لعبه منتسبو الرعاية الصحية خلال جائحة كورونا سيبقى عالقاً في الذاكرة، وسُيكتب بأحرف من نور في سجل التاريخ.

تطوير

قال الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي في اتحاد الإمارات لكرة القدم: إن القيادة الرشيدة عملت مبكراً على تطوير قطاع الرعاية الصحية وكل ما يتعلق به، مؤكداً أن رؤية القيادة الخاصة في المجال الصحي كانت ثاقبة وسابقة لوقتها، حيث وفرت أحدث التقنيات والخبرات وعززت القطاع بالكفاءات والتخصصات، فضلاً عن تأسيس بنية تحتية متينة مزودة بأحدث الأجهزة الطبية لمجابهة التحديات المستقبلية.

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