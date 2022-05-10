99 % نسبة إنجاز مشروع خطوط نقل المياه في دبي

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن الانتهاء من تنفيذ 98.83% من مشروع لتمديد خطوط نقل مياه رئيسية بأطوال إجمالية تصل إلى نحو 36 كيلومتراً بمناطق عدة في دبي، وبتكلفة تصل إلى 266 مليون درهم.

يتضمن المشروع إجراء تحسينات على شبكة المياه، بما في ذلك تركيب وتشغيل خطوط أنابيب على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، وتمديد أنابيب من محطة ضخ المياه في مجمع حصيان إلى مجمع دبي للاستثمار ومطار آل مكتوم الدولي، ومن محطة تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في مجمع جبل علي لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه إلى شارع الشيخ زايد، وتم الانتهاء من تنفيذ هذه المراحل بنسبة 100%. كما يتضمن المشروع تمديد أنابيب مياه من خزان النخلي إلى دوار العوير على امتداد شارع دبي - حتا، وبلغت نسبة التنفيذ 95%، وتمديدات في منطقة محيصنة، وبلغت نسبة التنفيذ 98%، ومن آبار مرغم إلى شارع دبي - العين، وبلغت نسبة التنفيذ 100%. ومن المتوقع الانتهاء من جميع مراحل المشروع خلال يوليو المقبل.

مواقع

وتشمل مواقع المشروع امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، وبلغت نسبة التنفيذ 100%، ومن محطة ضخ المياه في مجمع حصيان إلى مجمع دبي للاستثمار ومطار آل مكتوم الدولي، وبلغت نسبة التنفيذ 100%، ومن خزان النخلي إلى دوار العوير على امتداد شارع دبي – حتا، وبلغت نسبة التنفيذ 95%، وتمديدات في منطقة محيصنة، وبلغت نسبة التنفيذ 98%، ومن آبار مرغم إلى شارع دبي العين، وبلغت نسبة التنفيذ 100%، ومن خزان مشرف إلى طريق المدينة الأكاديمية، وبلغت نسبة التنفيذ 67.17%. ومن المتوقع الانتهاء من جميع مراحل المشروع خلال يوليو 2022.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نعمل على تطوير بنية تحتية عالمية المستوى للكهرباء والمياه لمواكبة الطلب المتزايد في دبي وضمان توفير خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، حيث تصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من المياه المحلاة إلى 490 مليون غالون يومياً. ونحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في جميع مشاريعنا واعتماد أحدث التقنيات في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع والتحكم بشبكات الكهرباء والمياه لرفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية.

وقد حققنا إنجازات ملموسة في تطوير شبكة المياه لتعزيز كفاءتها واعتماديتها ورفع كميات التدفق المائي، إضافة إلى زيادة المخزون الاحتياطي من المياه، حيث نهدف إلى زيادة السعة التخزينية لإمارة دبي لتصل إلى 1002 مليون غالون مقارنةً بالسعة الحالية التي تبلغ 815 مليون غالون لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة في دبي. وقد أسهمت جهود الهيئة في تقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه من 42% في عام 1988 إلى 5.3% حالياً، وهي من أدنى النسب المسجلة على مستوى العالم، حيث تصل هذه النسبة إلى 15% في أمريكا الشمالية».

قسمان

أشار المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن المشروع يتضمن قسمين: الأول بأطوال إجمالية تبلغ 12.482 كيلومتراً، وتم الانتهاء منه بنسبة 100%، والثاني بأطوال إجمالية تبلغ 24.03 كيلومتراً، وبلغت نسبة التنفيذ 97.67%. ويشمل المشروع توريد وتركيب وفحص وتشغيل أنابيب نقل المياه من الزجاج المقوى (GRE) بأقطار مختلفة، إضافة إلى غرف مسبقة التجهيز من الزجاج المقوى.

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