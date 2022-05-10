مسؤولون: « البيان » صحيفة الوطن ونبض الشارع

المصدر: دبي - بشار باغ، وائل اللبابيدي، مرفت عبد الحميد

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أكد مسؤولون أن احتفاء صحيفة «البيان» بعيدها الـ 42 هو احتفاء بالوطن، حيث سطرت من خلال إصداراتها إنجازات، وواكبت الأحداث ووقفت عليها، وكانت عين المواطن وصوته، حيث مصداقية الخبر ونبض الصورة.

ومع تطور الإمارات كان لا بد من وسيلة إعلامية تواكب هذا التطور، فكانت صحيفة «البيان» العنوان الأشمل لهذا التطور من خلال التوجه ودقة المعلومة والمراسلين الذين يقفون على الأحداث. وتمنى المسؤولون التوفيق للصحيفة العتيدة التي أرست الأسس الصحيحة للعمل الصحفي من خلال مطبوعاتها، ومنصاتها الرقمية التي نقلت العالم إلى القارئ المحلي والعربي.

دور فاعل

وهنأ معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، صحيفة «البيان» بمناسبة مرور 42 عاماً على صدورها، مثمناً دورها المحوري الفاعل في تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والمجتمع، ملتزمةً بالإخلاص والموضوعية، الأمر الذي أكسبها مكانة مرموقة في الإعلام العربي كونها انبثقت عن رؤى وطنية طموحة، وعاصرت مراحل مهمة في مسيرة التنمية التي شهدها الوطن منذ التأسيس، ودعمت طموحات وتوجهات القيادة الاستثنائية على أرض الواقع.

وأضاف معالي البسطي: «تعد صحيفة «البيان» شريكاً استراتيجياً مهماً، ومصدراً إعلامياً موثوقاً، فقد قدمت الكثير والمميز للمجتمع المحلي والعربي، وواكبت أهم الأحداث العالمية، وعبّرت بكل صدق عن نبض المجتمع وقضايا الوطن وتطلعات المواطن، فهي صحيفة دائمة التجديد والتطوير لمواكبة مستجدات العمل الإعلامي، ووظفت مختلف الوسائل والأدوات لتفعيل دوره كحلقة وصل للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع ومتابعة اهتمامهم ورغباتهم».

تهنئة

هنأ معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، صحيفة «البيان» بمناسبة الذكرى السنوية الـ 42 لتأسيسها، متمنياً للقائمين عليها مزيداً من التقدم والنجاح في مسيرة العمل الصحفي، ومشيداً في الوقت ذاته، بسياسة الصحيفة التحريرية التي دعمت مسيرة التنمية في الدولة، وسلطت الضوء على إنجازات الوطن ونهضته.

وأكد معاليه أن الصحيفة، شهدت تطوراً ملحوظا منذ تأسيسها شكلاً ومضموناً، وتمكنت بمهنية خلال فترة وجيزة أن تصبح منبراً تنويرياً للقراء، ينمي وعيهم، ويناقش قضاياهم، ويواكب توجهات الإعلام الجديد والسريع في نقل المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية ومنصات تطبيقات التواصل الاجتماعي، مشيداً برسائل الصحيفة الإعلامية التي تتسم بدقة محتواها، وفاعلية تأثيرها، وسرعة نقلها للأحداث والأخبار.

وقال إن «البيان» تمثل منارة إعلامية موثوقة، عكست مختلف القضايا والأحداث التي تهم القراء في الدولة، ونقلتها بمصداقية وموضوعية وحيادية، وتمكنت من مواكبة طموحات إمارة دبي في أن تكون الأولى عالمياً في كافة المجالات. وسجلت الصحيفة إنجازات متلاحقة جعلتها في مقدمة الصحف المهمة محلياً وعربياً وإقليمياً، ونحن نعتبرها شريكاً مهماً ورئيسياً في مسيرة التنمية والتطور، وشريكاً في النجاحات التي حققتها شرطة دبي أمنياً واجتماعياً.

منبر

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يسرني أن أتقدم بخالص التهنئة إلى أسرة صحيفة «البيان»، المنبر الإعلامي الوطني المتميز، بمناسبة مرور 42 عاماً على تأسيسها واكبت خلالها مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دبي والإمارات، ورسخت مكانتها كمؤسسة إعلامية رائدة ونموذج يُحتذى للمهنية والموضوعية والاحترافية، كما أود أن أشيد بدور الصحيفة وثراء وتنوع الموضوعات التي تتناولها، إضافة إلى حرصها على التطور المستمر واستخدام أحدث التقنيات العالمية في عالم الصحافة.

ونعتبر صحيفة «البيان» شريكاً استراتيجياً للنجاحات والإنجازات التي تحققها الهيئة من خلال تغطياتها المميزة التي تسلط الضوء على مشاريع ومبادرات الهيئة، لا سيما في مجال التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، والإسهام في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم. تمنياتي لصحيفة البيان الغرّاء ولفريق العمل بمزيد من التقدم والازدهار والريادة الإعلامية لنحقق رؤية القيادة الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة لتكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071.

تغطية مهنية

أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي، أهمية العمل الصحفي في تسليط الضوء على الإنجازات المتتالية التي تعيشها الإمارات، والتي كان من أهمها وأحدثها النجاح الذي شهده معرض «إكسبو 2020 دبي»، وافتتاح متحف المستقبل في دبي، قائلاً إن «البيان» أصبحت اليوم تجسّد وتقود أحدث التوجهات في المشهد الإعلامي، وتتبنّى أرفع معايير العمل الصحفي العالمية.

وبارك آل صالح مرور 42 عاماً على تأسيس «البيان»، مضيفاً أنها باتت اليوم عموداً راسخاً من أعمدة الصحافة العربية، وواصفاً تغطياتها بالمهنية التي تلبي سعي الجمهور وراء المعرفة وبحثه عن الأبعاد والتداعيات الكامنة وراء الخبر.

شريك رئيسي

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: لطالما كانت «البيان» المرآة الحقيقية للتوجه الوطني في الدولة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بحيث تمتاز الصحيفة برصانتها وتعكس الحقيقة كما هي، إلى جانب توجهها الوطني الذي يخدم الاقتصاد وإمارة دبي بشكل خاص، فهي شريك رئيسي في تنمية الإمارة من خلال نقل الصورة الحقيقية للنهضة التي عاشتها وتعيشها وستعيشها دبي لأجيال قادمة. وأضاف: نتوجه للصحيفة وأسرة عملها بخالص التبريكات والتهاني بمناسبة مرور 42 على إنشائها ونتطلع دائماً للتعامل معها على الصعيد الاقتصادي والتنموي لدبي والإمارات بشكل عام.

نزاهة وشفافية

هنأت منى غانم المري، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، صحيفة «البيان» بمناسبة مرور 42 عاماً على تأسيسها، متمنية لها ولكوادرها المهنية دوام التقدم والنجاح لخدمة الوطن، مثنية على ما قامت به الصحيفة من تغطيه إعلامية، تلتزم الشفافية والمصداقية في نقل المعلومة والأحداث، بأسلوب متوافق مع الرسالة التي أنشئت من أجلها.

وقالت: «يأتي الاحتفاء بهذه المناسبة ليؤكد أن «البيان» سطرت 42 عاماً من النزاهة والتوازن والتميز، إذ تبوأت مكانتها بين الصحف، بدعم من حكومة دبي وقرائها المخلصين، واليوم تحصد ثمار هذا التميز، من خلال رؤيتها وسياستها في نشر المواد الإعلامية المختلفة، التي تناسب ثقافتنا، وتحافظ على موروثاتنا وعاداتنا وتقاليدنا، والمنبر الذي يصدح بإنجازات متميزة من كافة المؤسسات والدوائر في الدولة، وبمختلف المجالات».

وأضافت المري أن الإمارات عززت مفهوم الإعلام الحر المسؤول، وبسطت بيئة إيجابية للصحف المحلية، التي شهدت إثر ذلك تطورات متلاحقة في جميع النواحي، حتى غدت اليوم تفرض وجودها، وتحتل مكانة مرموقة بين الصحف العربية، من بينها «البيان»، التي تأسست عام 1980.

نقل الحقيقة

تقدم الفريق خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للدفاع المدني في دبي، بالتهنئة لصحيفة «البيان» بمناسبة الذكرى الـ 42 على تأسيسها والذي يصادف العاشر من مايو من كل عام، وثمن إسهاماتها الكبيرة في نقل الحقيقة ورسالة الوطن بأفضل صورة، وحرصها العميق على المصلحة العامة على مدى أربعة عقود، وأضاف كلنا ثقة في أنها ستواصل مشوار النجاحات والإنجازات بخطى ثابتة وطموحات عريضة وهي توقد شمعة العام الثالث من عقدها الخامس، لتواكب بعراقتها نهضة دولة الإمارات، وتكون صوتاً وطنياً صادقاً يناقش تطلعات الناس وآمالهم، ويبحث قضاياهم بصورة إيجابية، لتكون جزءاً حقيقياً وملموساً من وجدانهم. نثني على ما حققته «البيان» والتي استطاعت أن تحجز مكانها في الصف الأول من بين أهم الصحف المحلية والإقليمية والعربية والأكثر تأثيراً، وأن تنال ثقة المجتمع، وأن تبني قاعدة عريضة من القراء، بفضل مصداقيتها وإحساسها العميق بمسؤوليتها تجاه الوطن والمواطن، والتزامها الكامل بالخط المهني الرفيع، وتمسكها بمبادئ العمل الصحفي وأخلاقياته، ورصدها للعقبات التي تعيق البناء بهدف التغلب عليها، وسعيها المستمر نحو المساهمة في مسيرة نهضة الوطن ودفع عجلة التنمية فيه إلى الأمام.

منبر

وهنأ أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام وكافة أعضاء المجلس، وجميع العاملين بصحيفة «البيان» بالذكرى السنوية لإطلاق الصحيفة، والتي شكلت وعلى مدار عقود رفيقاً لجميع مراحل التطور والنهضة التي شهدتها إمارة دبي، وعكست على صفحاتها كل ما مرت به الإمارة من إنجازات ونجاحات.

وأكد جلفار أن «البيان» حملت بين أسطرها أهم ما مر بنا وما نرغب دائماً بتذكره والاحتفاء به، وعنونت لجميع مشاريع واستراتيجيات الإمارة والقرارات الحكيمة لقيادتها.

وقال جلفار إن هيئة تنمية المجتمع وجميع المؤسسات الحكومية تعتبر «البيان» شريكاً لها لا يمكن الاستغناء عنه، ومنبرها للوصول إلى أفراد المجتمع وتعريفهم بالخدمات وعرض قصصهم وحكاياتهم.،ونتمنى لهم وللصحيفة المزيد من التقدم والنجاح والإبداع في التطور.

أيقونة إعلامية

وقال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: إن صحيفة «البيان» أيقونة إعلامية وطنية، وواحدة من أهم المؤسسات الإعلامية على المستويين المحلي والإقليمي، بما عاصرته من مراحل مهمة في مسيرة الوطن، وما بذلته من جهود في سبيل إيصال رسالة الإمارات عبر محتوى إبداعي إلى كافة المنصات العالمية، كما وقفت شاهدة على أهم الأحداث العالمية، وتبنت نبض المجتمعات العربية وقضايا الأمة.

وأكد أن الإعلام يشكل الرافعة للمجتمعات، وهذا الدور المنوط به مهم للغاية في ظل منجزات الإمارات الحضارية، والتي تصنع الأمل والمستقبل المشرق لكل الشعوب العربية، وشعوب العالم.

وأضاف بلهول: الأداء الإعلامي والصحافي المتميز لـ«البيان» شكلاً ومضموناً، يلبي رؤية وتوجيهات راعي مسيرتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهذه الرؤية التي دفعت لتكون الصحيفة شبيهة بمدينة دبي، من خلال تجربتها الفريدة، وديناميكيتها الإعلامية، ولا سيما تطورها وتجديدها الإعلامي المستمر، وتوظيفها مختلف الوسائل والأدوات التكنولوجية الحديثة لإنتاج محتوى صحافي عربي متجدد، والوصول إلى جميع شرائح المجتمع ومتابعة اهتمامهم ورغباتهم، ولا سيما ارتقائها النوعي في مجال الإعلام الرقمي الذي أثبتت فيه جدارتها، حيث نجحت الصحيفة في ترسيخ استراتيجية رائدة للتوافق مع الإعلام الجديد.

مسيرة التنمية

تقدمت شمسة صالح عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، بالتهنئة إلى صحيفة «البيان»، بمناسبة مرور 42 عاماً على تأسيسها، متمنية لها دوام التميز ولفريق العمل تحت قيادة منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول، المزيد من التقدم والازدهار.

وقالت: منذ تأسيسها واكبت «البيان» مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة، وارتبط اسمها باسم دبي ونهضتها وتطورها المستمر في جميع المجالات، وعلى مدى 42 عاماً، واصلت الصحيفة تطورها عبر إطلاق المبادرات والخدمات المتميزة، التي عززت مكانتها كمنبر إعلامي وطني، يتميز بالمهنية والاحترافية العالية، تقدم رسالتها الإعلامية وفق أعلى المستويات، وباستخدام أحدث التقنيات العالمية في عالم الصحافة، فأصبحت نموذجاً للموضوعية والمصداقية والرأي الحر، محلياً وإقليمياً وعالمياً.

مسيرة إعلامية

هنأ خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، «البيان» بمناسبة ذكرى تأسيسها، مشيداً بسياستها ومسيرتها الإعلامية التي تحمل من النضج ما يجعلها تواكب مستجدات العصر ومتطلباته ودورها في تسليط الضوء على مشاريع ومبادرات التنمية والتطوير مما يبرز إنجازات الدولة وريادتها في كافة المجالات، مشيداً بوضوح ومصداقية رسالتها الإعلامية وحرصها على مواكبة التوجهات والسياسة الإعلامية للدولة بشكل خاص وللإعلام الجديد بشكل عام وهو دليل على كفاءة إدارتها وكوادرها وحرصهم على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ السمعة العالمية للدولة.

نموذج رائد

وقال أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: بمناسبة مرور 42 عاماً على تأسيس «البيان» نستذكر بتقدير كبير دورها الرائد في خدمة الوطن ودعم مسيرة التنمية المستدامة، فقد واكبت «البيان» طوال مسيرتها كافة الإنجازات المحققة في دبي والإمارات عموماً وأضاءت معالم طريق التقدم في تحقيق هذه الإنجازات بكافة الميادين، وظلت «البيان» على الدوام نموذجاً للإعلام الملتزم والصحافة الهادفة التي تعمل على تحقيق رؤية القيادة الحكيمة وتنير الدرب لنا جميعاً لنعمل على معالجة الصعوبات وتخطي المعوقات لتستمر الإنجازات، وتتوج بوصولنا إلى الصدارة العالمية في كافة المجالات لتمضي مسيرتنا بثبات نحو تحقيق أهداف مسيرة التنمية في الإمارات طوال الخمسين سنة المقبلة من خلال مشاريع الخمسين التي أطلقتها قيادتنا الحكيمة.

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