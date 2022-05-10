« البيان » رحلة ازدهار عززت المشهد الإعلامي

المصدر: دبي - البيان

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قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: منذ تأسيسها في عام 1980، أسهمت «البيان» بشكل مباشر في توثيق رحلة الازدهار والتطور التي شهدتها دبي، ولم يقتصر دورها على نقل الأخبار المحلية، وإنما أبدعت في تغطية الأحداث العربية والعالمية بكل احتراف، لترسخ مكانتها بصفتها صرحاً إعلامياً وطنياً وحلقة وصل بين مدينة دبي والدول العربية كافة. وأضاف: مع احتفال الصحيفة بالذكرى الثانية والأربعين لتأسيسها، يسرنا في مركز دبي المالي العالمي أن نتوجه بالشكر الجزيل للجهود الحثيثة التي تبذلها الصحيفة من أجل تغطية الأحداث المتنوعة وكل ما تقدمه من إسهامات جليلة من أجل إبراز إنجازات هذا الوطن العظيم ومؤسساته المرموقة وسواعده الإماراتية المتميزة في جميع المجالات.

قال علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي: «شهدنا للبيان التميز والحرفية على الدوام، ورافقتنا بكافة كوادرها في مختلف المناسبات والمبادرات على مدار سنوات، وكانت السباقة في تغطية نشاطات المؤسسة بكل شفافية وريادة». وأضاف: «ونحن في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر نعد صحيفة «البيان» شريكاً استراتيجياً داعماً لنا، لتحقيق تطلعاتنا وأهدافنا الإنسانية في خدمة المجتمع وتمكين أفراده، فكل الأمنيات الطيبة لصحيفة «البيان» إدارة وعاملين، والى المزيد من التميز والريادة».

أكد هاشم القيواني مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السمو حاكم دبي بمناسبة مرور 42 عاماً على تأسيس صحيفة «البيان»، أنها أسهمت خلال مسيرتها في تعزيز المشهد الإعلامي في الدولة، وواكبت نهضتها وازدهارها ووثقت لمنجزاتها من خلال عدد كبير من الكوادر الإعلامية المتميزة الذين عملوا وتخرجوا من مدرستها رواداً في مجال الإعلام والعمل الصحفي، لافتاً إلى حضورها القوي ورسوخ مكانتها كإحدى أبرز الصحف الإماراتية التي تبنت قضايا مجتمعها وأمتها مما أسهم في انتقال صدى كلماتها إلى العديد من الدول العربية.

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