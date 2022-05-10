مسؤولون: منبر وطني مؤثر عربياً وعالمياً

المصدر: متابعة - رحاب حلاوة، أسامة أحمد، عائشة الكعبي، عصام عوض، أحمد أبو الفتوح، أحمد يحيى

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أكد مسؤولون الدور الرائد لـ«البيان»، منذ صدورها وحتى إكمالها 42 عاماً، مشيرين إلى أنها لا تزال تسير على النهج نفسه، متناولة كل ما يهم المواطن محلياً وعربياً بآلية محترفة وفنون متعددة في التناول، حتى أضحت منبراً وطنياً نزيهاً ومؤثراً محلياً وعربياً ودولياً، حيث لعبت دوراً أساسياً في عملية النهضة، ودفع عجلة التنمية على مختلف المستويات، إلى جانب تعزيز الانفتاح الثقافي والتواصل الحضاري، مهنئين الصحيفة بمرور 42 عاماً على تأسيسها.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان إن صحيفة «البيان» خلال مسيرة 42 عاماً أسهمت في مسيرة التنمية المباركة في الدولة وتابعت بصورة حثيثة كافة التطورات الاقتصادية والثقافية والعلمية والرياضية في الدولة، مشيراً إلى أن الصحيفة تعد رائدة في مجال العمل الإعلامي المميز في الدولة وتلعب دوراً مهماً في نقل الحقيقة وعكس الصورة المشرقة للدولة في المحافل العالمية.

وأشار إلى أن الصحيفة تميزت بسرعة نقل الأخبار وبثها في ظل تطور وسائل الإعلام الحديثة، إضافة إلى أن تحول الصحيفة الرقمي يعتبر قفزة كبيرة ونوعية بتوفير منصات رقمية متطورة.

نموذج

وقال اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة إن المتتبع لمسيرة «البيان» الغراء يستطيع أن يلاحظ ذلك النموذج والنهج الإعلامي المتوازن والحرص الكبير على مواكبة أحداث الأمة بالتحليل العميق ووضع القارئ أمام معلومات من مختلف المصادر والاتجاهات ومن الثوابت الأساسية في «البيان» تكريس مبادئ الوحدة والتضامن العربي ونبذ كل بواعث الفرقة والشتات ومسايرتها الدائمة للمستجدات على الصعد كافة – خصوصاً – في مجال الرقمنة والذي وظفته في تناول قضايا تهم الشأن الداخلي، ولعل أبرز مثال على ذلك مبادرة «مساحتكم عبر البيان».

تأسيس

وقال اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة: «مع مرور 42 عاماً على تأسيس صحيفة «البيان» نستذكر أكثر من أربعة عقود من النهج الصحفي الملتزم والخط التحريري المتميز الذي استطاعت الصحيفة رسمه لنفسها وقطع أشواط طويلة في هذا الطريق في بلاط صاحبة الجلالة، لقد نجحت الإدارات المتعاقبة للصحيفة، وفي إطار الرؤية الشمولية في تحقيق أهدافها في تسليط الضوء على أبرز القضايا المحلية والإقليمية والعالمية وتناول اهتمامات جمهور القراء في مختلف القطاعات الإخبارية من أخبار محلية ودولية ورياضية واقتصادية وثقافية وغيرها، حيث استطاعت أن تكون من خلالها نبض الوطن وصوت المواطن من خلال التمسك بالثوابت الوطنية وقيمنا وثوابتنا العربية الأصيلة ومواكبة الأحداث على مدار أكثر من 40 عاماً شهدت فيها الدولة العديد من المحطات التي أسهمت في وصول الإمارات إلى ما وصلت إليه اليوم من العالمية في كافة المجالات في الوقت الذي سجلت فيه الصحيفة تطوراً ملحوظاً في الشكل الإخراجي لها والمضمون المتنوع الذي لبى مختلف التطلعات للقراء». وأضاف: «بهذه المناسبة أبارك بأجمل عبارات التهاني والتبريكات إلى صحيفة «البيان» والقائمين عليها الذين سخروا وقتهم وجهدهم في خدمة الوطن والمواطنين».

وعبر اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، عن خالص أمنياته بمزيد من التقدم والنجاح والتألق، لتواصل الصحيفة دورها الريادي التنويري، ولتحقق المزيد في مسيرتها الحافلة بالإنجازات، وتغطياتها المتميزة للأحداث والقضايا كافة، شاكراً التعاون المستمر لإبراز الدور الأمني والشرطي وكافة الفعاليات والمبادرات والمشاركات المجتمعية، فكانت شريكاً استراتيجياً يدعم رؤية القيادة العامة لشرطة الفجيرة.

وأشاد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة بدور الصحيفة الوطني، متمنياً لها المزيد من التقدم والازدهار، وأن تستمر في مسيرتها في التميز، ومواصلة خطواتها بثبات في ساحة الكلمة المقروءة، وأن تحافظ على مكانتها المرموقة في أداء رسالتها الإعلامية بكل حرفية ومهنية، وأن تواصل عطاءها المهني المتميز ومواكبتها الفاعلة على الساحة التنموية والفكرية والثقافية باعتبارها منارة إعلامية مهمة أثبتت وجودها بقوة في الوطن العربي. وأثنى الأفخم على الشراكة الاستراتيجية مع الصحيفة، شاكراً تعاونها المستمر في إبراز مبادرات البلدية ودورها في خدمة الامارة، ودعم مسيرتها في التطور والازدهار.

نجاح

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن صحيفة «البيان» نجحت على مدار 42 عاماً من العمل الإعلامي في تبوؤ مكانة مرموقة بين المؤسسات الإعلامية، حيث قدمت صورة نموذجية عن الإعلام الصادق والشفاف، متطرقةً للمواضيع النوعية كما وتخاطب كافة فئات المجتمع. وذكر أن الصحيفة شريك أساسي في مسيرة نجاح الدائرة فوجدناها في أول الصفوف بكافة المؤتمرات والفعاليات والأحداث، وأسهمت في التعريف بالمشاريع واطلاع الجمهور على التطبيقات الذكية والأنظمة المتنوعة الساعية لإسعاد المجتمع.

التزام

وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة: «البيان» اسم على مسمى من حيث التزامها المهني الأصيل في فحواها ومعناها بالخبر الصادق والتحليل الموثق بالتحقيقات الميدانية والمصادر التي ينبثق منها أساس المعلومات فكم أثلجت من صدور متعطشة للأنباء السارة وكم أنارت من عقول بمعلومات قيمة لا تقدر بثمن، كما ارتبطنا بكيان صحيفة «البيان» ونحن طلاب في الثانوية عبر تنظيم زيارات لمقرها في دبي، وأنتهز هذه المناسبة السعيدة في ذكرى إنشائها 42، مهنئاً جميع منسوبيها ومباركاً لهم منجزاتها التي نفتخر بها جميعاً متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

تطلعات

وقال حمد تريم الشامسي مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في عجمان: «صحيفة «البيان» صحيفة شاملة ومواكبة لتطلعات الوطن والمواطن، كما أنها تحمل أمانة الكلمة ونقل الحقيقة وتميزت على مدار 42 عاماً بالمصداقية أسهمت في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية».

ولفت إلى أن صحيفة «البيان» استطاعت الدخول لكل البيوت ونجحت في توفير جميع المعلومات لجميع فئات المجتمع، منوهاً بأهمية الملاحق التي تصدرها الصحيفة في مجالات الاقتصاد والرياضة والصحة والثقافة، والاهتمام بالشعر الشعبي وتخصيص صفحة كل أربعاء منذ عمل المغفور له الشاعر حمد بوشهاب.

وهنأت فريال توكل الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة مواصلات الإمارات صحيفة «البيان» بمناسبة مرور 42 عاماً على تأسيسها، موضحة أنها تمثل منبراً إعلامياً رصيناً وفاعلاً.

وقالت توكل: «لقد نشأت أجيال عديدة في رحاب صفحات هذه الصحيفة اليومية التي تحتفل بمرور 42 عاماً على صدور عددها الأول، حيث برزت «البيان» على امتداد مسيرتها الزاخرة كمنبر وطني رصين وصرح إعلامي فاعل مع شقيقاتها من الصحف والمؤسسات الإعلامية الأخرى في الدولة».

نخبة

وأكد طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن «البيان» على مدار 42 عاماً أثبتت مكانتها الإعلامية التي من خلالها استقطبت نخبة من أبرز الإعلاميين، لتصبح بذلك صرحاً ومنبراً إعلامياً ثقافياً مهماً يسهم في صياغة المشهد الإعلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال إن «البيان» أسهمت خلال مسيرتها في رفع وعي الجمهور من خلال طرح مختلف الموضوعات التي تتناول الشأن المحلي، والسياسي، والاقتصادي، والمجتمعي بكل شفافية ومصداقية مما جعلها تكسب ثقة الجمهور المحلي والعربي.

وهنأ مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة «البيان» على هذه المسيرة التي امتدت على مدار 4 عقود وواكبت خلالها مراحل تطور دولة الإمارات، كما شكلت بجهودها الحثيثة حلقة وصل بين الجمهور وأصحاب القرار، متمنياً لها مزيداً من النجاح والتفوق والازدهار.

مبادرات

وأكد الدكتور محمد عميرة مدير كلية المدينة الجامعية في عجمان أن صحيفة «البيان» أضحت مرموقة ويعتد بها، وهي رافد ممتاز في عالم الصحافة لمبادرتها في كافة القطاعات وتناولها للأخبار بكل شفافية ودقة سواء كانت تعليمية أم صحية أم اقتصادية، فهي تقدر كافة المصادر، كما أن الطاقم الصحفي الذي يعمل بها كفء يتحلى بالمصداقية والمسؤولية وذلك من خلال ما لمسناه من تعامل راقٍ معهم، متمنياً مزيداً من النجاحات للصحيفة.

تقنية

وهنأت ميثاء جاسم شافي مدير بلدية فلج المعلا في أم القيوين «البيان» بعيدها الـ 42 قائلة: إن التحدي الذي تواجهه مؤسساتنا الصحافية وهو تحدٍ نشترك فيه جميعاً يتمثل في حالة التزاوج بين تقنية المعرفة الحديثة ووسائل الإعلام التقليدية، وأن الصحافة رغم التحديات التي تواجهها ظلت صامدة وصحيفة «البيان» من أوائل الصحف التي ولجت إلى الصحافة الإلكترونية وعالم الفضاء الرقمي الذي وظفته فيعكس القضايا الوطنية وقضايا الساعة من خلال إشراك الخبراء والمختصين، ما أضفى على القضايا التي تتناولها الموضوعية.

وقال عبدالله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة بريد الإمارات» إن صحيفة «البيان» تعد أحد أعمدة الصحافة في دولة الإمارات والمنطقة العربية على مدار 42 عاماً، لتكون شاهدةً على نهضة الإمارات المعاصرة عبر توثيق مسيرة التنمية الرائدة وفق رؤى القيادة الحكيمة نحو تحقيق الرفاه والازدهار في المجتمع.

وأوضح أن «البيان» سارت خلال الأعوام الـ 42 الماضية بخطى ثابتة نحو النجاح والتألق المستمرين، في المشهد الإعلامي العالمي، من خلال كوادر مهنية متميزة تتقن العمل بتفانٍ وولاء، ما انعكس إيجابياً في تعزيز الإنتاجية واستمرار التميز، لتصبح ضمن الصحف الأكثر انتشاراً بين الأوساط العربية.

وأضاف أن الإعلام الإماراتي يُعد أحد أهم منابر الإعلام الرئيسة في الساحتين الإقليمية والعالمية لما يمتاز به من أعلى مستويات المصداقية والمسؤولية، وذلك التزاماً منه بالأخلاقيات المهنية الإعلامية وتمسكه بالثوابت والقيم الإماراتية.

وقال عارف حسن البلوشي، مدير إدارة التسويق والاتصال بمواصلات الإمارات: «على امتداد مسيرتها الناصعة التي تبلغ اليوم 42 عاماً شكلت صحيفة «البيان» منبراً وطنياً من أهم المنابر الإعلامية في الدولة والمنطقة العربية، وقامت بتأدية أدوارها بكل أمانة عبر مواكبة وتعزيز المكتسبات الحضارية التي حققتها الدولة، والإسهام في بناء وترسيخ هوية عصرية ونهج إعلامي مسؤول وملتزم بالحقيقة وثوابت الوطن، وثابرت مع شقيقاتها من المؤسسات الإعلامية الوطنية في إرساء مشروع التنمية الوطني ومرافقه باقتدار عبر أداء الرسالة الإعلامية بمنتهى الاحترافية والتميز والمصداقية والنزاهة.

وهنأ البلوشي «البيان» بهذه المناسبة الغالية قائلاً: «نتمنى للصحيفة وللقائمين عليها المزيد من التقدم والازدهار، والمضي قدماً في ريادة العمل الإعلامي الوطني نحو آفاق أرحب، كما لا يفوتنا أن نعبر عن فخرنا بالعلاقات الاستراتيجية الناجحة التي تجمع بين الصحيفة والمؤسسات والشركات الوطنية لا سيما مواصلات الإمارات لما فيه خير الوطن والمجتمع».

مدرسة إعلامية

أكد اللواء سيف الزري الشامسي أن «البيان» مدرسة إعلامية ومنارة ثقافية يومية تغذي القارئ بكل ما يتطلع إليه بسهولة ويسر، ويحسب لها قدرتها على الارتقاء بمستوى الإعلام في الوطن العربي، إضافة إلى التطور المستمر والتجديد المتواصل لتلبي احتياجات وتطلعات شرائح المجتمع المختلفة، حيث نراها في الآونة الأخيرة تكثف الجهد في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والسياحية لتواكب بذلك ما تشهده الدولة من تطورات اقتصادية، لافتاً إلى أن الصحيفة ترصد بعين المراقب الوضع الحالي وتضع رؤية للمستقبل، مثل المواضيع المهمة التي تتناولها لتقييم الأمور والأحداث الجارية ووضع تصورات لما يتوقع أن تكون عليه الأمور في المستقبل.

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