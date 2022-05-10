عمار النعيمي: «البيان» علامة فارقة خليجياً وعربياً

المصدر: عجمان ـ أسامة أحمد

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أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن صحيفة «البيان» استطاعت عبر مسيرتها المهنية التي تجاوزت 4 عقود أن تكون علامة فارقة، ليس على مستوى الصحافة المحلية، بل تجاوزت ذلك إلى المستوى الخليجي والعربي، وقد اكتسبت تلك المكانة المرموقة المستحقة بفضل الرسالة الإعلامية الهادفة والتزامها المهني الكامل وانحيازها الوطني الواضح وتبنيها قضايا الوطن وتطلعات المواطن.

وقال سموه: لم يكن الطريق الذي سارت عليه «البيان» ولا النهج الذي اختطته سهلاً، فقد حفته المشاق وأحاطت به التحديات ولم يزدها ذلك إلا تصميما وألقاً وبريقاً، وقد انتهجت المصداقية سبيلاً للارتقاء بالصحافة الوطنية والإعلام الهادف، سبقاً وتغطية وتحليلاً، لتنمية الوعي السياسي بين أبناء الوطن.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: «نهنئ ونبارك بأنبل المشاعر وأصدق الأمنيات أسرة الصحيفة الغراء بمناسبة مرور 42 عاماً على إصدار العدد الأول منها، داعين المولى عز وجل أن يعيد عليها هذه المناسبة العزيزة بمزيد من النجاح والتألق ومواصلة الدور الإعلامي النبيل الذي قدمته الجريدة طوال السنوات الماضية، حتى أضحت من أنجح الصحف الوطنية وأكثرها متابعة في الدولة والوطن العربي».

دور مسؤول

وأضاف سموه: «تأسست «البيان» في العام 1980، فكان الميلاد بشارة خير، وصوتاً إعلامياً وطنياً مميزاً يضخ دماء جديدة في شرايين الإعلام الإماراتي، مؤازراً ومستنهضاً الهمم، ومفجراً للطاقات، وحاشداً للإمكانات، ومبشراً بالصباح الجديد والأمل الأخضر لدولة الاتحاد، وتولت «البيان» حينئذ دورها المسؤول والمشهود في التنوير والتبصير والتثقيف والحض على أهمية هذه المرحلة المفصلية في عمر الدولة، فحشدت كتابها وفتحت صفحاتها وشحذت همتها من أجل تلك الرسالة، رسالة الاتحاد وتعزيز مبادئه التي رسخها القادة المؤسسون والولاء لقيادتنا الرشيدة.

نهضة الدولة

وتابع سموه: «ثم كان لها دور بارز ومواقف مشرفة في مرحلة بناء نهضة الدولة، إنساناً وعمراناً، فكانت «البيان» في قلب الحدث تكتب وتسجل وتوثق تلك البطولات الخارقة والملاحم التاريخية، في مسيرة نهضتنا المباركة في كافة المجالات، لم تتخلف عن ركب التنمية ولم تتقاعس عن إيقاع التطور، وعبّرت كذلك عن محيطها الخليجي، مقدمة رسالتها إلى شعوب تلك المنطقة، فقد حملت جزءاً كبيراً من قضاياهم وتطلعاتهم، ولم تغفل قضايا الأمة العربية والإسلامية، ويجدر بنا كذلك أن نثمن الدور البارز الذي تقوم به «البيان» في إثراء الحركة الثقافية والفكرية، والفنية والاجتماعية والرياضية في بلادنا، كما تفردت «البيان» بمواكبة ومسايرة التطور الكبير والمتسارع الذي يشهده الإعلام، لا سيما في مجال الصحافة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وظهر ذلك جلياً في موقعها الإلكتروني».

تهنئة

وقال سموه: «نهنئ رئيسة التحرير والصحافيين وجميع العاملين فيها، ونشهد لهم بالكفاءة الإعلامية المتمثلة في السبق الصحافي لشتى الأخبار المحلية والعربية والعالمية مقرونة بالشفافية والمصداقية، وتميزهم في التغطيات الصحافية المتنوعة لشتى الفعاليات والمبادرات والإنجازات الوطنية، التي أسهمت بشكل واضح في تعزيز صورة الدولة الحقيقية، فكانت «البيان» مرآة تعكس الروح الوطنية الإماراتية والنجاحات الجليلة التي حققها أبناء وبنات الوطن».

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