وزراء: « البيان» شريك في صناعة المستقبل

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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أكد وزراء أن صحيفة «البيان» تفردت بالتركيز على القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، وأصبحت شريكاً في صناعة المستقبل من خلال مساهمتها في تعزيز الوعي لدى كافة شرائح المجتمع، في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأضافوا: «منذ انطلاقتها لا تزال، تعكس بحرفية ومهنية عالية مسيرة الأمن والأمان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة، حيث تحولت بمرور الأعوام وتوالي النجاحات إلى مؤسسة إعلامية رائدة لناحيتي المضمون والشكل، ما أسهم في اتساع قاعدة قرائها».

وأشار معاليهم إلى أن الإعلام بمختلف وسائله وأطيافه أصبح في عالم اليوم قوة لا يستهان بها، وأصبح مفهوم السلطة الرابعة واقعاً يتجدد يوماً بعد يوم وليس مجرد شعار.

دور وطني

أشادت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، بالدور الوطني والريادي الذي لعبته صحيفة «البيان» منذ تأسيسها، حيث كانت ولا تزال منبراً وطنياً أسهم في بناء وعي المجتمع، إلى جانب دورها الكبير في نقل قصة الإمارات وإنجازاتها الحضارية والإنسانية للعالم، متمنية لها دوام التقدم والازدهار.

وأكدت معاليها، أن صحيفة «البيان» والإعلام الإماراتي ككل، شريك حقيقي في النهضة التي تعايشها دولة الإمارات في كافة المجالات، ولعب دوراً محورياً في التعريف بما حققته الدولة من قفزات نوعية في شتى المجالات، إلى جانب دوره في بناء جسور التواصل مع مختلف الثقافات والمجتمعات من حول العالم.

شريك أساسي

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن صحيفة «البيان» شريك أساسي لحكومة دولة الإمارات في تعزيز سمعة الدولة وإيصال رسالتها الإعلامية، وداعم رئيسي لتوجهات الحكومة المستقبلية ومبادراتها ومشاريعها الوطنية الهادفة للارتقاء بالمجتمع وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وهنأت عهود الرومي صحيفة «البيان» بالذكرى الـ42 لتأسيسها، مشيرة إلى أنها تمثل نموذجاً للإعلام في دولة الإمارات، ومشيدة بالنجاحات التي حققتها خلال العقود الماضية، ومتمنية لفريق عملها مزيداً من الإنجازات والنجاحات في خدمة الوطن والمجتمع.

رسالة

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن صحيفة «البيان» تمثل عنواناً مهماً لنجاح الإعلام الوطني وشراكته المتميزة في دعم مسيرة التنمية والتطور التي تقودها دولة الإمارات في مختلف المجالات، وتعكس الدور المهم للإعلام في تعزيز جهود صناعة المستقبل والارتقاء بتنافسية الدولة وحضورها العالمي.

وأضاف معاليه: «إن «البيان» نجحت منذ تأسيسها في مواكبة الإنجازات الوطنية وتعزيز صورة دولة الإمارات ونقل رسالتها محلياً وإقليمياً، متمنياً للصحيفة وفريق عملها مزيداً من التقدم والنجاح».

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