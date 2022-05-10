الرميثي: منصة لإدارة حوار مثمر حول تطوير قطاع المياه والكهرباء

المصدر: (أبوظبي – البيان)

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أكد المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن تنظيم «المؤتمر العالمي للمرافق» يوفر منصة لإدارة حوار مثمر حول تطوير قطاع المياه والكهرباء من أجل تعزيز دور قطاع الطاقة في قيادة العالم نحو مستقبل أكثر استدامة. وأوضح «أن تنظيم المؤتمر لأول مرة في أبوظبي يبرز الدور المتنامي للإمارة عالمياً في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الدائرة تسهم في تسليط الضوء على رؤية الدائرة نجو مستقبل المرافق وأثر ذلك على تنمية كامل القطاع وبناء مستقبل قائم على التكنولوجيا الحديثة». وقال: «يوفر المؤتمر فرصة لدعم مساعي قطاع الطاقة في أبوظبي إلى تعزيز التحول الرقمي في الإمارة من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مختلف المراحل التشغيلية لخدمات المياه والكهرباء ورقمنتها».

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