المرر: الإمارات رصدت 163 مليار دولار للطاقة النظيفة

المصدر: (أبوظبي – صبري صقر)

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أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن دولة الإمارات رصدت نحو 163 مليار دولار كاستثمارات مباشرة في الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن استثمار أبوظبي بلغ 18 مليار درهم فقط في مجال إنتاج الطاقة في عام 2021.

وأوضح أن القطاع سوف يشهد استثمارات كبيرة موسعة في تطوير شبكات نقل الطاقة ومنظومات العدادات الذكية.

وأكد في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن المؤتمر جذب أنظار الخبراء والمسؤولين في قطاع الطاقة من مختلف دول العالم، مشيراً إلى مشاركة العديد من الوزراء والمديرين. وأضاف: «إن دائرة الطاقة استعرضت خططها باعتبارها واضعاً للسياسات في هذا القطاع»، مشيراً إلى أن أبوظبي تحتضن عدداً من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأكثرها كفاءة من حيث التكلفة في العالم.

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