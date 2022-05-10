مناقشة إنتاج طاقة آمنة وصديقة للبيئة

المصدر: (أبوظبي – البيان)

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شهد اليوم الأول من المؤتمر العالمي للمرافق انطلاقة منتدى قادة الطاقة النووية الذي يستقطب خبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم. ويناقش المنتدى سُبل إنتاج طاقة آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة، وغيرها من التطورات التكنولوجية في قطاع الطاقة النووية، وأحدث مستجدات البحث والتطوير في العلوم والتقنيات النووية.

وألقى محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية كلمة مهمة في افتتاح منتدى قادة الطاقة النووية أكد خلالها أن دولة الإمارات عملت بجد وعلى مدار 15 عاماً مضت على ترسيخ مكانتها الإقليمية الريادية في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة، إذ تعتبر الطاقة الصديقة للبيئة في دولة الإمارات أولوية استراتيجية.

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