«زايد الإنسانية» تختتم موسمها الرمضاني

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أنهت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية أعمال موسمها الرمضاني للمساعدات الإنسانية والخيرية بزيارة المنشآت العقابية لتقديم مساعداتها الدورية للنزلاء. وشملت المساعدات 12 ألف نسخة من الكتب الهادفة في الثقافة العامة والدينية لتكون زاداً معرفياً ولتزويد المكتبات في المنشآت العقابية بإصدارات المؤسسة إضافة إلى 2000 حقيبة لكل نزيل و9000 سجادة صلاة. وبذلك تكون المؤسسة قد اختتمت المساعدات الرمضانية المكثفة هذا العام من مير رمضاني وكوبونات للأسر المتعففة، ووجبات رمضانية وتمور وسجادات صلاة وسلال غذائية وصلت إلى آلاف الأسر لتكتمل فرحة مساعدات بكسوة العيد وهدايا للأطفال إذ ضاعفت من جهودها الإنسانية هذا العام لمواكبة توجهات الدولة في العمل الإنساني وتحقيقاً للمعاني السامية والقيم النبيلة لهذا الشهر الفضيل في العون والتسامح والعطاء لجميع شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.

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