سلطان القاسمي يترأس الاجتماع الدوري لمجمع اللغة العربية في الشارقة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، صباح أمس، الاجتماع الدوري للمجمع، وذلك في مقره بالمدينة الجامعية في الشارقة.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المعنية بأنشطة وجهود المجمع في تنفيذ اختصاصاته الرئيسة، للحفاظ على اللغة العربية، ودعم كافة مجالاتها وأركانها.

واعتمد صاحب السمو، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، عدداً من المشروعات الجديدة، التي سيعمل على تنفيذها المجمع، بالتنسيق مع الشركاء من المؤسسات المعنية باللغة العربية من مختلف أقطار العالم.

واستمع سموه إلى شرحٍ مفصل حول سير العمل في المجمع، وشؤونه الإدارية المتنوعة، حرصاً على توفير البيئة المحفزة للعاملين فيه، وتوفير الخدمات اللازمة لتأدية أدوارهم، وتنفيذ الأنشطة المتنوعة.

وتضمن الاجتماع مناقشة سبل دعم مجامع اللغة العربية، في سبيل تحقيق التكامل بين المجامع اللغوية، للنهوض بلغة الضاد، والعمل على تعزيز انتشارها العالمي، وللخروج بأفضل المنجزات، على مستوى إصدارات المعاجم والدراسات والبحوث.

جهود

كما بحث الاجتماع دعم جهود اللغة العربية في القارتين الأفريقية والأوروبية، بالتزامن مع الانتشار الكبير للغة في الكثير من الدول، والإقبال عليها من قبل مختلف الأفراد والمهتمين.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة، على آخر المستجدات في إنجاز المعجم التاريخي للغة العربية، والذي كان سموه قد أطلق الأجزاء الـ 17 الأولى منه، في نوفمبر الماضي، خلال افتتاح النسخة الأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، ووجّه سموه بالحرص على إنجاز أكبر قدر ممكن خلال الفترة القادمة، مع الحفاظ على دقة التأريخ والتوثيق.

كما ناقش الاجتماع، خطط تطوير مجلة العربية لساني، التي يصدرها المجمع، من حيث المحتوى المعرفي واللغوي، وتنويع المجالات والأساليب اللغوية والإعلامية.

حضر الاجتماع محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والدكتور أمحمد صافي المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة.

مرسوم إلى ذلك، أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 2022 م، بشأن تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعاد تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، برئاسة عبد الله سلطان محمد العويس، وعضوية كل من التالية أسماؤهم:

الشيخ/‏ ماجد بن فيصل بن خالد بن خالد القاسمي، وأحمد محمد عبيد عيسى النابودة، وجمال محمد سلطان بن هويدن، وحليمة حميد علي العويس، ورغدة حمد عمران تريم، وزياد محمود خير الله الحجي، ومحمد أحمد محمد الشحي، وسلطان محمد حسين الملا، وعبد الله إبراهيم دعيفس، وعبيد عوض الطنيجي، وعلي عبيد علي عبيد الزعابي، وعلي محمد عبد الله الخيال، ومحمد راشد علي الديماس، ومحمد علي مرزوق بن كامل، ومحمد هلال الحزامي، وناصر مصبح أحمد الطنيجي، ووليد عبد الرحمن بوخاطر.

ووفقاً للمرسوم، تكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

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