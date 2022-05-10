الإمارات واليونان: تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم جهود السلم والاستقرار

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت دولة الإمارات وجمهورية اليونان سعيهما إلى تعميق العلاقات بينهما وترسيخها وتوسيعها لتشمل العديد من المجالات في إطار شراكتهما الاستراتيجية.. إلى جانب توحيد جهودهما لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة واستكشاف فرص جديدة سعياً لتعزيز السلم والاستقرار والازدهار.

وأعرب البلدان في بيان مشترك، أمس، التزامهما المشترك دعم الجهود الساعية إلى تعزيز أواصر السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي وفقاً للقانون الدولي.. وأكدا أن الحفاظ على الاستقرار والازدهار يمثل حجر الزاوية في تحقيق السلم والأمن الإقليميين.

وفي ما يلي نص البيان المشترك الذي أصدره البلدان بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان إلى دولة الإمارات:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان في أبوظبي بتاريخ 09 مايو 2022.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء اليوناني بالعلاقات الثنائية الراسخة التي تجمع بين البلدين الصديقين والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم التوصل إليها في شهر نوفمبر عام 2020 والتي أسهمت بشكل فاعل في تعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين البلدين.

كما أعرب سموه عن خالص التهاني والتبريكات إلى رئيس الوزراء وشعب اليونان الصديق بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ201 لاستقلال جمهورية اليونان في 25 من شهر مارس الماضي.

من جهته هنأ رئيس الوزراء اليوناني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشعب دولة الإمارات بالنجاح البارز الذي حققته الدولة في استضافتها «إكسبو 2020 دبي» وباختيار دولة الإمارات لاستضافة أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف (COP28) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 2023.

كما أشاد رئيس الوزراء اليوناني بالنجاح اللافت الذي حققه معرض إكسبو 2020 دبي وإسهامه الفاعل في توفير منصة لتعزيز الحوار العالمي والابتكار وكذلك ترسيخ دور دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً فاعلاً للمجتمع الدولي في مجالات التعاون المشترك ومواجهة التحديات العالمية. فيما أسهم الجناح اليوناني الذي حمل شعار «يونان المستقبل، ابتداءً من اليوم» في إتاحة الفرصة للزائرين للتعرف إلى المقومات والركائز الأساسية لاقتصاد جمهورية اليونان ومجتمعها وإيضاح كيف انتقلت اليونان من العصور القديمة نحو يونان المستقبل.. ونجحت اليونان من خلال مشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي، في عرض إنجازاتها في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي، ما جعلها وجهة استثمارية آمنة. وأكد الجانبان عزمهما المشترك على تعميق العلاقات بين الجانبين وترسيخها وتوسيعها لتشمل مجالات عديدة، إضافة إلى توحيد جهودهما لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة واستكشاف فرص جديدة سعياً لتعزيز السلم والاستقرار والازدهار.

السياسة الخارجية

أعرب البلدان عن تجديد التزامهما الراسخ نحو تعميق شراكتهما الاستراتيجية في ما يخص السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية والأمنية والدفاعية.

وهنأ رئيس الوزراء اليوناني دولة الإمارات العربية المتحدة بانتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022 - 2023.. فيما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن دعم دولة الإمارات لترشيح اليونان لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025 - 2026، وأكد البلدان حرصهما المشترك على العمل بشكل مشترك لتعزيز السلم والأمن الدوليين في أرجاء العالم كافة. كما تطرق الطرفان إلى الآثار الاستراتيجية بعيدة المدى للتعافي العالمي من جائحة «كوفيد ـ 19».

وأعرب الجانبان عن التزامهما المشترك دعم الجهود المبذولة والساعية إلى تعزيز أواصر السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار.. كما أكدا أن الوسائل السياسية والحوار وفقاً للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، يظلان المرجع التوجيهي الهادف إلى تحقيق التوصل إلى حلول مستدامة لجميع النزاعات والخلافات.. وأكدا أهمية الحل السلمي للخلافات بين الدول.

وشدد الطرفان أن الحفاظ على الاستقرار والازدهار يمثل حجر الزاوية في تحقيق السلم والأمن الإقليميين.. وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على أن تقويض سيادة ووحدة أراضي أي من البلدين يزعزع السلام والأمن الإقليمي. وأعرب رئيس الوزراء اليوناني مجدداً عن إدانته الشديدة للهجمات الإرهابية ضد دولة الإمارات، مؤكداً تضامن جمهورية اليونان ودعمها الكامل لدولة الإمارات في تصديها ومواجهتها لتلك الهجمات.

وأكد الجانبان ثقتهما بالقدرة المشتركة على مواجهة التحديات المستقبلية والمنبثقة من الشراكة المتينة والواسعة والتي تسهم بشكل فاعل في تعزيز الأمن المشترك والاستقرار، إلى جانب التنمية الاقتصادية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

الاقتصاد والاستثمار

ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان بعلاقات تجارية واستثمارية مهمة، إذ بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 560 مليون دولار في عام 2021، بنسبة نمو بلغت 67.4% مقارنة بعام 2020، ما يعزز الابتكار وتوفير الوظائف والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين. وحدد الطرفان أهدافاً لتعزيز التبادلات التجارية بين الجانبين، وبحثا فرص وآفاق التعاون في مجالات جديدة، بما في ذلك الاستثمارات الاستراتيجية المشتركة في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، مع التركيز خاصة على التقنيات الصديقة للبيئة، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، وخفض نسبة انبعاثات الكربون في قطاع الصناعة.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء اليوناني توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاقتصادي والفني لتعزيز التعاون الاقتصادي وترسيخه بين البلدين.

كما اتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان على إنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة 4 مليارات يورو لتسهيل الاستثمارات في الاقتصاد اليوناني في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة المتجددة وأنواع جديدة من الطاقة، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والأغذية والمشاريع الزراعية والخدمات اللوجستية وغيرها. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي القابضة الإماراتية وبنك التنمية اليوناني للاستثمار بهذا الشأن.. وإضافةً إلى ذلك، اتفقت شركة مبادلة للاستثمار وبنك التنمية اليوناني للاستثمار (HDBI) على تمديد شراكتهما في منصة الاستثمار المشترك التي تم إنشاؤها في عام 2018 بقيمة 400 مليون يورو.

كما شهد الطرفان توقيع مذكرة تفاهم في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومذكرة تفاهم في مجال المقاييس وشهادات المطابقة.

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تعمل كل من دولة الإمارات العربية المتحدة واليونان بشكل دؤوب على توسيع العلاقات الثنائية وتعزيزها في قطاع الطاقة.

ووقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «موتور أويل» اتفاقية إطارية استراتيجية لاستكشاف فرص توريد شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى اليونان بما في ذلك وحدة تخزين الغاز الطبيعي المسال العائمة ووحدة إعادة تخزين الغاز المسال (FSRU) التابعة لشركة «ديوريغا للغاز»، واستكشاف فرص التعاون الأخرى في محطة شركة «ديوريغا للغاز».

وسيتم توسيع التعاون الثنائي وتعزيزه في مجال الطاقة المتجددة من خلال ثلاث اتفاقيات جديدة وقعتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وهي مذكرة تفاهم مع الحكومة اليونانية بشأن نشر مصادر الطاقة المتجددة في الجزر البيئية وحلول كفاءة الطاقة، ومذكرة تفاهم لإنشاء مشروع مشترك (J.V) مع الشريك المحلي (KYOTO S.A) لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الساحلية في اليونان ومذكرة تفاهم مع شركة «موتور أويل» لتطوير توليد الرياح البحرية وغيرها من مشاريع توليد الطاقة المتجددة في اليونان.

العمل المناخي

وإدراكاً من الطرفين أهمية العمل المناخي ودوره كونه محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة، أكد الجانبان تعزيز التعاون في هذا المجال لتسهيل إجراءات التحول في مجال الطاقة وتنفيذ اتفاق باريس.. واتفق الطرفان على العمل من كثب في سياق مؤتمر الأطراف وتقديم الدعم المتبادل للبعثات ومبادرات الطاقة النظيفة. كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي لتسريع تدابير التغيّر المناخي وحماية البيئة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء اليوناني التزامهما الجاد العمل معاً لتسريع الجهود العالمية الهادفة للتصدي لتداعيات تغير المناخ وحماية البيئة والعمل على خلق مستقبل اقتصادي مستدام.

القطاع الصحي

كما أكد الجانبان نجاح البلدين في مكافحة جائحة فيروس «كورونا» والتزامهما تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في القطاع الصحي، كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء اليونان توقيع مذكرة تفاهم لتنسيق الجهود وتعميق التعاون في المجال الطبي كونها محفزاً على بناء مجتمعات أكثر مرونة وقدرة على التكيّف والتعافي.

الدفاع والأمن

يدرك البلدان أهمية التعاون الدفاعي الثنائي بين الجانبين والذي تم التعبير عنه بموجب الاتفاقيات التي تسهل عمليات التعاون، وقد أعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز علاقاتهما الدفاعية.

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