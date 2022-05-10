«القابضة»:شراكة استثمارية بـ 4 مليارات يورو مع اليونان

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت «القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، توقيع اتفاقية شراكة استثمارية مع بنك التنمية الهيليني (HDB)، وهو بنك التنمية الوطني اليوناني، ومع بنك التنمية الهيليني للاستثمارات (HDBI)، وهو الصندوق السيادي للتمويلات الاستثمارية في اليونان، لتمويل استثمارات بقيمة 4 مليارات يورو في قطاعات وفئات أصول متعددة في الاقتصاد اليوناني.

وتؤكد الاتفاقية على تنامي العلاقات الاقتصادية المميّزة التي تربط البلدين، كما ستسهم في زيادة اهتمام المستثمرين بالفرص الاستثمارية في اليونان. وستستثمر الأطراف الثلاثة بشكل مستقل ومشترك في القطاعات المستهدفة، بما في ذلك قطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية والزراعة والتكنولوجيا والصحة وعلوم الحياة.

وقال أيوانيس تساكيريس، نائب وزير التنمية والاستثمار: «تواصل الإمارات واليونان العمل معاً على إقامة شراكات استراتيجية راسخة مدعومة بالاستثمارات التي توفّر العديد من فرص النمو لكلا البلدين».

ومن جانبه، قال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لِـ«القابضة»: «شهدت الأعوام الأخيرة بناء علاقات ثنائية مميّزة بين الإمارات واليونان، وخاصة في مجالات التجارة والتنمية الاقتصادية. ويؤكد توقيع هذه الاتفاقية على التزام «القابضة» ببناء شراكات استراتيجية مع شركاء رئيسيين تكمّل محفظتنا الاستثمارية».

وقالت أثينا تشاتزيبيترو، رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في بنك التنمية الهيليني: «سيسهم تعميق العلاقات الاقتصادية بين بلدينا في إنشاء ممر تجاري راسخ بين منطقتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط».

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