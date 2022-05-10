سهيل المزروعي: دعم القيادة يسهم في توفير إسكان حكومي مستدام

المصدر: أبوظبي - وام

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ثمّن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، دعم الدولة المتواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لقطاع إسكان المواطنين، ورعايتها الكريمة لأبناء وبنات الإمارات.

ورفع معاليه أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لقطاع الإسكان، وتوفير بنية تحتية متطورة وإسكان حكومي مستدام يحقق السعادة للمواطنين وجودة حياتهم بوصفها أولويّة قصوى، وقد انعكس ذلك من خلال اعتمادها تشريعات وقوانين منظمة لهذا القطاع الحيوي، وكان آخرها الإعلان عن سياسة إسكانية جديدة ضمن برنامج زايد للإسكان، وبرنامج تمويلي جديد لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم تستفيد منه 13 ألف أسرة مواطنة.

وقال معاليه: تأتي قرارات القيادة الرشيدة لتؤكد مدى الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع إسكان المواطنين، وسعي الحكومة لتطويره وتنظيمه من خلال قوانين وتشريعات ناظمة قادرة على مواكبة التطور الحاصل في الإمارات بمختلف المجالات، وتلبية للاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، والتي تهدف في مجملها إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى اللائق للمعيشة، من خلال تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين. وأكد أنه سيتم وضع الخطط العملية لتطبيق توجيهات القيادة، وبما يسرع ويعزز خطوات برنامج الشيخ زايد للإسكان نحو تحقيق الأمان السكني للمواطنين، ويدعم مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، ومئوية الإمارات 2071 وتطلعاتها نحو الريادة العالمية في تحقيق السعادة والرفاهية لشعبها.

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