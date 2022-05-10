مسؤولون ومديرو دوائر: مصدر أساسي للمعلومة

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي، عائشة الكعبي، عصام الدين عوض، أسامة أحمد، أحمد أبو الفتوح

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أكد مسؤولون ومديرو دوائر في الإمارات أن «البيان» تعد شريكاً مهماً في التنمية ونجحت في تثقيف المجتمع والارتقاء به في المجالات كافة، كما تمكنت من طرح جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطن، لتعكس الصورة الحقيقية للواقع، لذلك تعد مصدراً أساسياً للمعلومة، خصوصا ملحقها الاقتصادي.

وقال الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة: تعد «البيان» صرحاً إعلامياً متميزاً يخدم القطاعات كافة الاقتصادية والتجارية وغيرهما من القطاعات الأخرى، ونهنئ القائمين على الصحيفة والعاملين فيها على جهودهم الحثيثة في متابعة الأحداث اليومية والمبادرات والأنشطة للجهات كافة لإبراز دورهم في خدمة الوطن.

وأعرب عن أمنياته للصحيفة والقائمين عليها بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تبقى متألقة دوماً في ما تقدمه من موضوعات تجسد رؤية الإمارات وتطلعاتها المستقبلية، لافتاً إلى دورها الريادي في تسليط الضوء على الأحداث كافة وإبرازها بطريقة متميزة وسريعة للقراء، إذ تمثل مصدراً مهماً للأخبار ومرجعاً موثوقاً به للمعلومات، كما أشاد بالتعاون المتميز مع الصحيفة والدور الفعال في إبراز أخبار وفعاليات الغرفة.

دور وطني

وثمن محمد أحمد أمين العوضي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، الدور الوطني لـ«البيان» في الميدان الإعلامي محلياً وإقليمياً وعالمياً، مؤكداً أنها كانت وما تزال منبراً مؤثراً وشريكاً وطنياً في نهضة الإمارات في مختلف المستويات، من خلال متابعتها المتميزة لمختلف القضايا الوطنية وكل ما يهم القراء والمواطنين، متمنياً لها المزيد من النجاح والتألق، ومواصلة دورها الريادي في مسيرتها الإعلامية، وتظل خير مثال للصحافة الوطنية المسؤولة.

مواكبة المستجدات

وقال محمد علي الجناحي، مدير غرفة تجارة وصناعة عجمان بالإنابة: تميزت «البيان» في مسيرة 42 عاماً بمواكبة التطور في الدولة، إضافة إلى تطور الصحيفة ومواكبة المستجدات في الإعلام الجديد وانتشارها بقوة في منصات التواصل الاجتماعي ونقلها الأنشطة كافة الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، ما أكسبها قاعدة جماهيرية من جميع شرائح المجتمع.

وأكد أن نجاح الصحيفة في مسيرة 42 عاماً كان نتيجة لوجود رؤية طموح لمواكبة المتغيرات وتلمس المواضيع التي تهم الوطن والمواطن والاهتمام بدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة والاهتمام بالمشاريع الرائدة، ما عزز تنافسية الدولة، لافتاً إلى أن الصحيفة تميزت بالشفافية في نقل الأحداث وإبراز الصورة المشرقة للإعلام الإماراتي المتطور، وبتنوعها في تغطية الأحداث، وكان لها الأثر الكبير في تطور الإعلام المحلي، مشيراً إلى أنه يعتمد عليها في كل ما هو جديد بدنيا المال والأعمال.

جدية

وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، تميز «البيان» بالجدية منذ اليوم الأول من صدورها، إذ تمكنت من طرح جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطن، لتعكس بصورة إيجابية حرية الصحافة في الإمارات، مشيداً بتعاون جميع محرريها ومسؤوليها في تبني التغطيات الصحفية لمختلف أنشطة الوزارات والجهات الحكومية والدوائر المحلية في جميع إمارات الدولة، والحرص على نقل الحقائق والوقائع لمختلف قضايانا المحلية والدولية، لافتاً إلى أنها أثبتت وطوال مسيرتها أنها صوت وقلم الوطن والمواطن بما يخدم تقدمه وأمنه واستقراره.

موضوعية

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: لقد رسخت «البيان» على مدار العقود مكانتها الرائدة منبراً إعلامياً محلياً عربياً متميزاً وناجحاً، استطاع أن ينقل صورة المجتمع الإماراتي بمكوناته كافة وبكل موضوعية وشفافية، مساهمة على مدار السنوات في المسيرة التنموية وفي تكريس دور الإعلام ناقلاً موثوقاً به للحقائق والتطورات بجميع المجالات، وأداة لتعزيز الوعي لدى جميع أفراد المجتمع.

موقع متقدم

وثمن سيف محمد المدفع، عضو المجلس الاستشاري في الشارقة، دور هذه المؤسسة الإعلامية العريقة التي استطاعت بفضل كوادرها الوطنية ودعم القيادة الرشيدة أن تحتل لنفسها موقعاً متقدماً محلياً وعربياً وعالمياً، من خلال التغطيات الصحفية المتميزة ومواكبتها أحدث التطورات وتقديم الجديد والمتميز في الميدان الإعلامي، متمنياً التوفيق والنجاح والازدهار لهذه المؤسسة الرائدة إعلامياً، ومتوجهاً بالشكر والتقدير لجميع العاملين الذين يعملون بكل جهد وإخلاص لتقديم نموذج للصحافة الوطنية المسؤولة القائم دوماً على الصدقية والشفافية.

قلم نزيه

وأكد يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في رأس الخيمة، أن «البيان» ستظل صرحاً إعلامياً شامخاً ومنارة للفكر الحر والقلم النزيه، ثابتة في مواكبة أحداث العصر والتكنولوجيا ومستمرة في عطائها ليصل صداها إلى أبناء شعب الإمارات والخليج العربي والوطن العربي، استكمالاً لدورها الكبير في تثقيف المجتمع الإماراتي والارتقاء به في المجالات كافة بفضل جهود مسؤوليها وصحفييها وكتابها وجهود العاملين كافة فيها، إذ عُرف عنها منذ صدورها مواقفها الوطنية الراسخة من خلال تقديم رسالتها الصحفية بكل أمانة وإخلاص، أثرت عبر تلك السنوات الصحافة المحلية وعكست الوجه الحضاري لدولة الإمارات بالتزامها الصدقية والموضوعية.

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