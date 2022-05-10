محمد بن زايد: تداعيات خطيرة للأزمة الأوكرانية على العالم والإمارات مستعدة لأي جهد لتخفيف التوتر

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات تتابع الأزمة الأوكرانية بقلق شديد بسبب تداعياتها الخطرة على الأمن والاستقرار والوضع الاقتصادي والإنساني في العالم، وموقف الدولة من الأزمة منذ البداية يتسق مع توجهاتها الثابتة في الدعوة إلى السلام وإعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية للأزمات، والاهتمام بالبعد الإنساني في مناطق الصراعات، لذلك ستستمر دولة الإمارات بتقديم المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين المتضررين.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة في قصر الوطن.

وأكد سموه استعداد دولة الإمارات الدائم للقيام بأي جهد بالتعاون مع أصدقائها في العالم، وفي مقدمتهم اليونان الصديقة للدفع في اتجاه تخفيف حدة التوتر في الأزمة وتقليل آثارها السلبية على مختلف المستويات.

وجرى خلال اللقاء، بحث مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وقال سموه إنه في ضوء تأثيرات أزمة أوكرانيا على سوق الطاقة، فإن دولة الإمارات ـ كما تؤكد دائماً ــ حريصة على أمن الطاقة واستقرار سوق الطاقة العالمي وتوازنه بما يحقق مصلحة الجميع.

وأضاف سموه أنه رغم التوترات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، إلا أنها تمتلك في الوقت نفسه فرصاً للسلام والتعاون، ودولة الإمارات تعمل في كل تحركاتها من أجل تهيئة البيئة والظروف في المنطقة لتعزيز السلام الإقليمي، وإيجاد شراكات إيجابية تحقق الاستقرار وتخدم مصالح الجميع دون استثناء، وبلا شك فإن الإمارات واليونان يجمعهما توجه مشترك في العمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعرب سموه عن تطلعه إلى مزيد من التطور والنماء والازدهار في العلاقات بين دولة الإمارات واليونان في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برئيس وزراء اليونان والوفد المرافق، معرباً عن ثقته في أن الزيارة ستكون إضافة جديدة للتعاون والعمل المشترك الفاعل والمثمر بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، والبناء على الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، إن العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات واليونان والتي بدأت خلال عام 1976 قوية ومتطورة ومتعددة المجالات، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية التي أعلنها البلدان خلال عام 2020 حققت نقلة نوعية في هذه العلاقات وأن دولة الإمارات لديها حرص كبير على دفع هذه الشراكة إلى الأمام في مختلف المجالات.

وأضاف سموه أن القفزة التي حققها التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 تعبر عن التطور الكبير الذي حققته الشراكة الاستراتيجية والذي ارتفع بنسبة 67% مقارنة بعام 2020، كما يمثل قاعدة للانطلاق نحو مزيد من الشراكات الاقتصادية الفاعلة والمستدامة خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصحة والأمن الغذائي وغيرها.

ودون سموه عبر «تويتر»: «سعدت بلقاء كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان.. بحثنا الفرص العديدة الواعدة لتطوير علاقتنا الاستراتيجية.. إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية وأهمية احتواء تداعياتها.. كما شهدنا توقيع عدد من الاتفاقيات الحيوية بين البلدين».

واستعرض سموه وكيرياكوس ميتسوتاكيس مختلف أوجه التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان والفرص الواعدة لتطويرها خاصة في المجالات الحيوية الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبيئة والطاقة، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتي تعد داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية ومحركاً لعجلة التنمية المستدامة في البلدين.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء اليونان عن شكره وتقديره لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال اللذين حظي بهما والوفد المرافق، وهنأ سموه بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.

وأكد كيرياكوس ميتسوتاكيس اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمعها مع دولة الإمارات وما حققته شراكتهما الاستراتيجية من نقلة نوعية مهمة في مستويات التعاون في مختلف المجالات، منوهاً بأن زيارته هذه هي السادسة من توليه رئاسة الحكومة في بلاده.

وقال إن اليونان حريصة على تعزيز تعاونها مع دولة الإمارات في إطار شراكتهما الاستراتيجية وتوسيع آفاقها لما فيه الخير والازدهار لشعبيهما الصديقين، وأشار إلى أن هذه العلاقة تشهد دفعاً إلى الأمام وهي تقوم في الأساس على الأهداف المشتركة والنظرة المشتركة لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل صاحب السمو ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء اليوناني وجهات النظر بشأن مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على مختلف الجوانب الإنسانية والاقتصادية، وأكدا في هذا السياق توافق الرؤى بين دولة الإمارات واليونان بشأن العديد من القضايا والملفات خاصة ما يتعلق بالعمل على إيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم ودفع المساعي الدبلوماسية التي تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب إلى السلام والازدهار والتنمية وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وتحدث رئيس وزراء اليونان بشأن تداعيات الأزمة الأوكرانية خاصة في مجال الطاقة، مشيراً إلى أهمية التعاون المشترك لتعزيز أركان الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريماً لضيف البلاد كيرياكوس ميتسوتاكيس والوفد المرافق.

اتفاقيات

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات في الإمارات واليونان تشمل مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والصحة والصناعة والتقنيات المتقدمة وغيرها من الجوانب الحيوية التي تحظى باهتمام البلدين.

وتضمنت الاتفاقيات والمذكرات التي جرت مراسم تبادلها في قصر الوطن: مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب اليوناني باناجيوتيس ثيودوريكاكوس وزير حماية المواطن.

ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة التنمية والاستثمارات اليونانية في مجال الصناعات والتقنيات المتقدمة، تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وسبيدون أدونيس جورجاديس وزير التنمية والاستثمار اليوناني.

ومذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات والتنمية والاستثمارات اليونانية في مجال التقييس، تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وسبيدون أدونيس جورجاديس.

ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين، تبادلها معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وسبيدون أدونيس جورجاديس.

ومذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في دولة الإمارات ونظيرتها اليونانية، تبادلها معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومن الجانب اليوناني أسيمينا غاغا وزير الصحة المناوب.

ومذكرة تفاهم بين مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ووزارة البيئة والطاقة في اليونان، تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات المعني بتغير المناخ، وكونستانتينوس سكريكاس وزير البيئة والطاقة اليوناني. واتفاقية إطارية للتعاون الاستراتيجي بين شركة «موتور أويل» وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» تهدف إلى استكشاف فرص التعاون في مجال توريد إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى اليونان بجانب بحث فرص التعاون والعمل المشترك بين الجانبين، تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، العضو المنتدب، ومن الجانب اليوناني يونيس باردينوقيانس رئيس مجلس إدارة محركات الطاقة المتجددة.

ومذكرة تفاهم بين «مصدر» للطاقة النظيفة والجمهورية اليونانية بشأن «الجزر البيئية»، تبادلها معالي سلطان الجابر رئيس مجلس إدارة «مصدر»، وكونستانتينوس سكريكاس وزير البيئة والطاقة اليوناني. ومذكرة تفاهم بين شركة «مصدر» و«موتورأويل» للتعاون في مجال إزالة الكربون من سوق الكهرباء في اليونان، تبادلها معالي سلطان الجابر، وكونستانتينوس سكريكاس.

ومذكرة تفاهم بشأن تجديد شراكة الاستثمار المشترك بين «مبادلة» وبنك التنمية اليوناني للاستثمار والتي تركز على الاستثمار في عدد من القطاعات بقيمة 400 مليون يورو، تبادلها خلدون المبارك، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومن الجانب اليوناني أنتيجون ليمبيروبولو الرئيس التنفيذي لبنك التنمية اليوناني للاستثمارات.

ومذكرة تفاهم بشأن الإعلان عن تأسيس صندوق استثماري مشترك للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية في اليونان بقيمة أربعة مليارات يورو، تبادلها محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لأبوظبي القابضة، وكونستا نتينوس فراجكوجيانيس نائب وزير الدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح في وزارة الخارجية اليونانية.

ومذكرة تفاهم بين شركة «مصدر» وكيوتو لإنشاء مشروع مشترك بهدف تطوير مشاريع طاقة متجددة في اليونان، تبادلها معالي الدكتور سلطان الجابر، وأخيل كونستا نتا كوبولوس رئيس «تيمز ـ TEMES».

حضور

حضر اللقاء والاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

كما حضر اللقاء معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، والدكتور خليل الفولاذي مستشار سمو العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، وسليمان المزروعي سفير الدولة لدى اليونان، وسميرة الرميثي أمين عام الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، ومريم عيد المهيري مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، ومحمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لأبوظبي القابضة، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

وحضر اللقاء الوفد المرافق للضيف الذي يضم سبيدون أدونيس جورجاديس وزير التنمية والاستثمار، وكونستانتينوس سكريكاس وزير البيئة والطاقة، وباناجيوتيس ثيودوريكاكوس وزير حماية المواطن، وأسيمينا غاغا وزير الصحة المناوب، وديونيسيوس زويس سفير الجمهورية اليونانية لدى دولة الإمارات، والدكتور أثناسيوس نتوكوس مستشار الأمن القومي، بجانب عدد من كبار المسؤولين في اليونان.

مراسم

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت لضيف البلاد - لدى وصوله قصر الوطن - مراسم استقبال رسمية، حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الضيف إلى منصة الشرف وعُزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات واليونان، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة الضيف واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له.

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