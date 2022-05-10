مواطنون: "التأمين ضد التعطل" يعزز تنافسية سوق العمل

المصدر: متابعة: أسامة أحمد، أحمد أبو الفتوح

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ثمن مواطنون اعتماد مجلس الوزراء أمس نظاماً للتأمين ضد التعطل عن العمل، والذي يهدف إلى تعويض العامل المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حال تعطله عن العمل، مؤكدين أن النظام يستهدف تعزيز تنافسية سوق العمل وترسيخ بيئة عمل مستقرة للجميع.

وقال عبيد الشامسي: تعمل القيادة الرشيدة دائما على إصدار انظمة حديثة تسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، مشيراً إلى حرص واهتمام الدولة بتطوير جميع قطاعات العمل من خلال استحداث الانظمة والقوانين.

وأوضحت مريم احمد العبدولي، ان القيادة الرشيدة في الدولة حريصة دائما على توفير الامان الوظيفي للعاملين في سوق العمل، مشيرة الى ان النظام الجديد يسهم في توفير الامان الوظيفي والاستقرار الاسري.

وقالت نورة الخاطري: لطالما كان توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمواطنات المسعى الأسمى لقيادتنا الرشيدة وضمان استقرار الاسرة وتماسكها فهي المكون الأول للمجتمع الإماراتي، واستقرارها يعني مجتمعا آمنا وحضاريا قادرا على صنع التغيير للأفضل، ومع توسع القطاع الخاص وتطوره تكاثفت مبادرات حكومة دولة الإمارات لتشجيع العمل فيه، الأمر الذي يعزز جاذبية سوق العمل، حيث تشكل مثل هذه القرارات دافعاً لأبناء الدولة لخدمة وطنهم ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، كما يسهم بشكل كبير في تعزيز الإنتاجية.

وأكد عبدالله الشميلي، أن المبادرة ليست بغريبة عن قيادتنا الرشيدة التي تحمل حباً كبيراً لأبناء الدولة، حيث سيظل المواطن المحور الرئيسي للعمل الحكومي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرصه الدائم على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وضمان استقرارهم الاجتماعي، من خلال تعويض العامل المؤمن عليه بمبلغ نقدي في حال تعطله عن العمل الأمر الذي يوفر استقرار الأسرة اجتماعياً، بالإضافة لدعم بيئة العمل في ظل المظلة التأمينية الاجتماعية للعاملين.

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