محمد العظب: منبر تاريخي

المصدر: (دبي - خالد المهيري)

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تقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، بخالص التهاني والتبريكات لـ«البيان» التي تكمل اليوم عامها الـ 42.

وقال: «إن «البيان» تعد منبراً تاريخياً قوياً واسماً كبيراً في كافة المجالات سواء ورقياً أو رقمياً، خاصة في مجال الفروسية وسباقات الخيل، إذ كانت الصحيفة سبّاقة منذ انطلاقتها في نقل وتغطية إنجازات الإمارات محلياً ودولياً، خاصة الفروسية وسباقات الخيل، بالإضافة إلى ابتكارها لكل شيء جديد أثرت من خلاله الساحة الإعلامية محلياً وعربياً».

وأكد أن الصحيفة تعد أحد شركاء النجاح بالنسبة لنا، إذ كانوا دائماً السبّاقين في دعم ونقل كافة السباقات والأنشطة التي نقوم بها التي أظهرت نجاح دولة الإمارات وريادتها في هذا المجال محلياً وعالمياً.

وفي ختام حديثه، تقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب بخالص الشكر والتقدير لإدارة «البيان» بقيادة منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول وفريق العمل على ما يقدمونه دائماً من تميّز وريادة، متمنياً المزيد من الازدهار والتألق الذي ليس بغريب عن هذه الصحيفة الرائدة.

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