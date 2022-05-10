السركال: تبنّت الرسالة الصحفية بكل أمانة

المصدر: (دبي - البيان)

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تقدم يوسف السركال نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، بخالص التهاني والتبريكات إلى كل العاملين في «البيان» المؤسسة الصحفية العريقة بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ42.

وأشاد يوسف السركال بدور «البيان» في التغطيات الصحفية المتميزة لفعاليات ونشاطات الرياضة، وأضاف إن الصحيفة كانت وما زالت سنداً وداعماً أساسياً للنجاحات التي حققتها كرة القدم على المستويين المحلي والدولي، ومنبراً مهماً لنشر الوعي الرياضي محلياً وقارياً، بما فيه مصلحة ورفعة الوطن. وقال يوسف السركال: «البيان» تبنت الرسالة الصحفية بكل أمانة ومسؤولية واقتدار لتكون شريكاً فاعلاً في مسيرة النهضة الشاملة التي تقودها الدولة.

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