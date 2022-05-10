اليماحي: « البيان » وُلدت كبيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أكد ناصر اليماحي عضو المجلس الوطني - رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة - أنه من أوائل قراء «البيان» عند صدورها في السنوات الأولى، وذلك عندما كان غلافها الخارجي باللون الأصفر، مشيراً إلى أن الصحيفة في بداياتها كانت توزع مجاناً وتصل للقراء بصورة منتظمة مع بداية كل يوم جديد، مؤكداً على أنها ذكريات لا تنسى وستظل عالقة، مضيفاً: «لا بد من تهنئة إدارة الجريدة على مرور 42 عاماً لصدور أول عدد من الجريدة، وكذلك تقديم التهنئة على النقلة النوعية المتفردة والتي شهدتها «البيان» على كافة الأصعدة ومرحلة التطور النوعي في الكم والكيف، إلى جانب «البيان الرقمي» والذي بات يختصر على القارئ الكثير من الزمن ويمده بالأحداث والأخبار العاجلة، فضلاً عن غزارة المعلومات في مختلف الملاحق المتخصصة سواء كانت أو اقتصادية أو سياسية، بالإضافة للملحق الرياضي، والذي يعتبر منبراً يمارس فيه الرأي والرأي الآخر، ولا ننسى العدد الأسبوعي والذي تتواجد فيه مادة مختلفة ومميزة في ذات الوقت، ونلاحظ الجهد الكبير الذي يبذل في هذا العدد إلى جانب العدد الذي يصدر بصورة يومية، فضلاً عن المتابعة الدائمة والمستمرة لدوري المحترفين ودوري الهواة على وجه الخصوص، وفي خاتمة القول أذكر بأن «البيان» ولدت كبيرة وأصبحت مميزة بفضل الاهتمام العالي والدعم الأكبر من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

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