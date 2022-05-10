سالم القاسمي: تطوّر دائم ورقي مستمر

المصدر: دبي - البيان

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توجه الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة، بالتهنئة إلى «البيان» بمناسبة مرور 42 عاماً على تأسيسها، وقال: «إن «البيان» عبر صفحات «البيان الرياضي»، كان لها دور كبير في دعم الرياضة على الساحتين المحلية والإقليمية وكذلك الدولية»، مشيراً إلى أن الصحيفة حرصت على متابعة كل ما هو جديد في الساحة الرياضية خاصة المحلية في مختلف الألعاب ومن بينها الألعاب الفردية.

وأشاد القاسمي بالجهود الإعلامية الكبيرة المبذولة من قبل الصحيفة ممثلة في «البيان الرياضي»، في دعم رياضة الإمارات عموماً ورياضة المبارزة على وجه الخصوص منذ تأسيس اتحاد اللعبة، مثنياً على دور «البيان» في نشر الرسائل الإعلامية الهادفة، والتي تدعم شريحة الشباب ومختلف شرائح المجتمع. واختتم رئيس الاتحاد الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة حديثه قائلاً: «إن «البيان» في تطوّر دائم ورقي مستمر»، مثمناً جهود كل أسرة الصحيفة والقائمين عليها، متمنياً مزيداً من النجاحات والتميّز في السنوات المقبلة.

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