سعيد حارب: جزء من حياتنا اليومية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي أن «البيان» تعدّ صرحاً ثقافياً وإعلامياً، وأنها جزء أساسي من حياتنا اليومية وقال: «في شهر مايو من كل عام نجدد التهاني والتبريكات لمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس «البيان» التي تمثل صرحاً ثقافياً وإعلامياً نفخر به ونعتز بالدور الذي تقوم به لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في نشر قيم المحبة والتسامح والابتكار، كما تقوم بدورها الوطني في التعريف بالمنجزات الحضارية التي تزخر بها الدولة في جميع مجالات الحياة، وكذلك دور الدولة الكبير على مستوى صناعة مستقبل أفضل للعالم ودعم الشعوب».

وأضاف: «حمل يوم العاشر من شهر مايو 1980 لنا جميعاً بشرى تأسيس هذه الصحيفة الغرّاء التي حملت منذ بدايتها مسؤولية تقديم إعلام رصين بكوادر وطنية محترفة ومحبة للوطن ولمحيطها العربي والعالم سيراً على نهج القيادة الرشيدة وتنقل رسالتها للعالم بأمانة صحفية وتطوّر مستمر وتميّز على مستوى العمل الصحفي بجميع جوانبه».

وختم أمين عام مجلس دبي الرياضي قائلاً: «على مدار 42 عاماً أصبحت قراءة «البيان» جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، حيث تقدم صفحاتها لنا باقة متنوعة ومتكاملة من آخر الأخبار المحلية والعالمية في جميع المجالات من خلال تبويب يراعي جميع الاهتمامات ويستقطب نخبة الكتّاب وأهم التقارير المتنوعة.. كل عام و«البيان» وصحفييها وجميع كتّابها ومنتسبيها بخير وعطاء مستمر لا ينضب وشباب يتجدد مع فجر كل يوم جديد».

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