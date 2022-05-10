راشد بن حميد: لعبتْ أدواراً مهمة خلال عقودها الأربعة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أسرة «البيان» بمناسبة مرور 42 عاماً على تأسيس الصحيفة، مثمناً الدور الذي لعبته طوال هذه السنوات وما زالت تلعبه في المجال الإعلامي ضمن المؤسسات الإعلامية الكبيرة في الدولة التي ظلت تقوم بأدوار بناءة في أداء رسالتها وخدمة الوطن والمساهمة في مراحل تطوره.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أهمية الإعلام في تثقيف المجتمع والتعريف بما تقوم به المؤسسات المرتبطة بعجلة التنمية في الدولة والتنوير بالنقد البنّاء والهادف لكل ما يخدم المصلحة العامة، وكل هذه المتطلبات ظلت تميز الإعلام الإماراتي عموماً و«البيان» جزء أصيل منه، وقدمت من خلال مسيرتها الممتدة لأكثر من 4 عقود عملاً مميزاً استحقت عليه الاحتفاء.

وأشار رئيس اتحاد كرة القدم للتحديات التي يواجهها الإعلام مؤخراً الذي يشهد تنافساً كبيراً في سرعة وصول المعلومة في ظل التقنيات الحديثة، والطفرة التقنية التي استطاعت مؤسساتنا الإعلامية مواكبتها في الفترة الماضية، و«البيان» كانت في قلب هذا التطور. وتمنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي مزيداً من النجاح والمواكبة في أداء الدور الإعلامي المهم لـ«البيان» في المرحلة المقبلة.

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