محمد حارب: منارة إعلامية عربية

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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قال محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن «البيان» تعد واحدة من المنارات الإعلامية في دولة الإمارات، بل وفي وطننا العربي الكبير، وقد ساعدت كثيراً في نشر ثقافة الرياضة بشكل عام والرياضات البحرية بشكل خاص. وأضاف محمد عبدالله حارب الفلاحي: لعبت «البيان» دوراً فاعلاً في الترويج للرياضات البحرية مع بداية تأسيس أول نادٍ رياضي بحري في الدولة، وهو نادي دبي عام 1988 أي بعد تأسيسها بثماني سنوات، ومن الصدف أن نادي دبي يحتفل في مايو من كل عام أيضاً بالتأسيس ليقاسمها الأفراح. وأكد حارب، أن أهل البحر لا ينسون ما ظلت تسطره «البيان» عبر السنوات، فقد رافقت مراحل التأسيس وأيضاً الانطلاقة العالمية.

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