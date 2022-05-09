فتح باب التسجيل بمسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل

المصدر: دبي ـ البيان

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تبدأ جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اليوم بتلقي طلبات الترشيح للتسجيل في مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها الخامسة عشرة 1443 - 2022، وستستمر بتلقي الطلبات حتى 31 مايو الجاري.

يذكر أن مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل تعتبر مسابقة رئيسية ضمن المسابقات التي تنظمها الجائزة سنوياً، ومن أهمها مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، التي تقام في شهر رمضان من كل عام، ومسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث، ومسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، وبرنامج تحفيظ القرآن الكريم في المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي.

وتضم مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل خمس فئات، هي: فئة براعم القرآن وهي متاحة للذين لا تتجاوز أعمارهم ثلاث عشرة، وفئة فتيان القرآن، وهم الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والخامسة والعشرين، وفئة شباب القرآن، وهم الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين، وفئة أئمة المساجد، وهو أن يكون من أئمة المساجد أو الوعاظ أو الخطباء أو مقيمي الشعائر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفئة الأذان والإقامة للمواطنين والمقيمين في الدولة.

وأشار المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إلى أن المشاركة في المسابقة يشترط فيها تعبئة استمارة الترشيح، التي يمكن الحصول عليها، سواء من مقر الجائزة أو من خلال موقع الجائزة على الإنترنت أو البريد الإلكتروني أو باليد أو بالاتصال على مقر الجائزة في منطقة الممزر ( 042610666).

وأضاف بوملحه أن مرحلة التصفيات المبدئية ستبدأ في الثامن من شهر يونيو المقبل، تليها مرحلة المسابقة النهائية، وتبدأ بفئة براعم القرآن في الثامن عشر من شهر يونيو المقبل، وفئة فتية القرآن في 19 يونيو، وفئة شباب القرآن في 20 يونيو، وفئة أئمة المساجد في 21 يونيو وفئة الأذان والإقامة في 22، وسيقام الحفل الختامي بمقر الجائزة بتاريخ 25 يونيو 2022.

وقد رصدت الجائزة جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، ويمنح بقية المتسابقين في جميع الفئات مكافآت تشجيعية، كما تمنح شهادات تقدير للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الأفرع المذكورة وشهادات مشاركة لباقي المتسابقين.

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