وكالة أنباء الإمارات توقع اتفاقيات مع 3 مؤسسات إعلامية عريقة في الأوروغواي

المصدر: مونتيفيديو - وام

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وقعت وكالة أنباء الإمارات «وام» اتفاقيات مع ثلاث مؤسسات إعلامية في جمهورية الأوروغواي بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التبادل الإخباري.

جاء ذلك في إطار زيارة وفد «وام» برئاسة سعادة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات إلى جمهورية الأوروغواي وعدد من دول أمريكا اللاتينية.

وقع الاتفاقيات محمد جلال الريسي ومارتن أجوري مدير عام صحيفة إلبايس العريقة - El Pa?s -, Martin Aguirre وخافير أوليفيرا - Javier Olivera مدير عام قناة Canal 4 التلفزيونية وجيراردو سوتيلو رئيس مجموعة الإعلام الوطنية في أوروغواي.

يأتي توقيع الاتفاقيات انطلاقاً من حرص «وام» على ترسيخ نموذج متطور للتعاون والشراكة مع مختلف وسائل الإعلام العالمية، خاصة مع تنظيم الكونجرس العالمي للإعلام في أبوظبي، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022.

وأكد محمد جلال الريسي أن دولة الإمارات وجمهورية الأوروغواي ترتبطان بعلاقات صداقة وتعاون متميزة في مختلف المجالات ومنها المجال الإعلامي.. مشيراً إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات مع نخبة من المؤسسات الإعلامية العريقة بالأوروغواي يسهم في تعزيز أطر التعاون الإعلامي المشترك وتبادل الأفكار والخبرات وإثراء المنظومة الإعلامية في كلا البلدين.

وقال:«إن وكالة أنباء الإمارات حريصة على توسيع شبكة علاقاتها مع المؤسسات الإعلامية العالمية خاصة مع تنظيم الكونجرس العالمي للإعلام في أبوظبي نوفمبر المقبل، الذي يشكل منصة إعلامية مهمة لاستشراف مستقبل قطاع الإعلام في المنطقة والعالم، والاستفادة من الفرص المتاحة لبناء علاقات شراكة مثمرة ومستدامة بين كافة المؤسسات الإعلامية المشاركة».

وأعرب عن تطلعه لمشاركة المؤسسات الإعلامية في جمهورية أوروغواي في هذا الحدث العالمي البارز في ظل ما تمتلكه من تاريخ عريق من العمل الإعلامي الذي يمتد لعشرات السنين.

وتعد قناة Canal 4 أو «القناة 4» والمعروفة سابقاً باسم Monte Carlo TV ثاني أقدم قناة تلفزيونية في البلاد وبدأت بثها عام 1961 وتقع في مونتفيديو بأوروغواي.

وبدأت صحيفة إل باييس ‏الصدور في 14 سبتمبر 1918 فيما تعد مجموعة Medios Publicos أكبر مجموعة إعلامية في أوروغواي، وتأسست منذ 100 عام وتجمع اليوم قناتين تلفزيونيتين، و24 محطة إذاعية في جميع أنحاء البلاد ويديرها فريق مكون من أكثر من 400 شخص.

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