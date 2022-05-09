«إسعاف دبي»تعزز التوعية بالحفاظ على البيئة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في مبادرة «دبي تبادر»التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتوعية المجتمع بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها وإحداث تغيير من شأنه الحفاظ على البيئة.

وقال فاروق المعيني مدير إدارة الدعم المؤسسي بالإنابة:«نؤمن بضرورة تضافر الجهود على مستوى القطاعات الحكومية والخاصة للحفاظ على استدامة الموارد من خلال تبني استراتيجيات وممارسات من شأنها الحفاظ على البيئة ودعم الرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم وتطبيق أعلى معايير جودة الحياة المستدامة، لذلك قمنا بتوفير عبوات المياه الزجاجية للضيوف وإيقاف استخدام العبوات البلاستيكية .

كما قامت المؤسسة بتوزيع العبوات القابلة للتدوير على جميع موظفيها والتي تحمل شعار»دبي تبادر «وذلك لنشر الوعي البيئي ولتشجيع الموظفين على تبني ممارسات تدعم الجهود العالمية للوصول لكوكب أكثر استدامة وصحة، كما أننا أوجدنا محطات وأجهزة إعادة تعبئة المياه النقية والنظيفة في المكاتب، وأماكن سكن الموظفين للتقليل والحد من استخدام العبوات البلاستيكية، حيث إننا نؤمن بأن خطوات بسيطة متكاملة من شأنها خلق تغيير كبير».

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