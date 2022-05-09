نهيان بن مبارك: الإمارات توفر أفضل نظم الرعاية الصحية

المصدر: دبي – البيان

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بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وقع مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي ومؤسسة «جونز هوبكنز ميديسين»، اتفاقية تعاون في دبي، لتوفير أرقى وأحدث الخدمات الطبية المتطورة والمتخصصة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الحكيمة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون دبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً للخدمات الطبية، وتقديم أعلى مستوى من الرعاية الذي يتوافق مع المعايير الدولية للمواطنين والمقيمين، وأن تكون وجهة رئيسية للعلاج في المنطقة والعالم.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات ودعم قوي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تلتزم بتقديم وتوفير أفضل وأرقى نظام رعاية صحية في المنطقة.

وأضاف معاليه: يستحق مستشفى كليمنصو تقديراً خاصاً لحكمته في التعاون مع جونز هوبكنز ميديسن، وتحظى هذه المؤسسة بإعجاب على نطاق واسع لالتزامها العميق بالتعاون الدولي، حيث برهنوا من خلال هذه الاتفاقية المهمة على وجود قيادة ديناميكية تبحث عن فرص لإحداث فرق في العالم.

وقال عبدالرحمن عبدالعزيز خانصاحب رئيس مجلس الإدارة في مستشفى مركز كلمينصو الطبي دبي: كرّسنا الجهود لتلبية احتياجات المرضى في الإمارات من جهة، وتحسين جودة الرعاية الصحية وإدارة الحالات الطبية المعقدة.

من جانبه، قال البروفيسور تشارلز وينر، رئيس «جونز هوبكنز إنترناشونال»: «يشرّفنا التعاون مع «كليمنصو ميديسين إنترناشونال»، وضمّ جهودنا إلى جهودهم في سبيل تطوير قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، وتبادل خبراتنا مع «مركز كليمنصو الطبي» في دبي، إحدى مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في المنطقة، لتوفير أفضل الممارسات والارتقاء بالمعايير المعتدة في هذا المجال، ونحن ملتزمون بقوّة في تطوير خدمات الرعاية الصحية وتحقيق أعلى مستويات الجودة داخل دولة الإمارات وخارجها، بما يتيح لأكبر عددٍ ممكن من المرضى الحصول على أفضل رعاية صحية في بلادهم وبالقرب من الأهل والعائلة».

بدوره قال الدكتور مؤنس قلعاوي، رئيس مجلس إدارة كليمنصو ميديسين إنترناشونال، والرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات مركز كليمنصو الطبي: «إن «كليمنصو ميديسين إنترناشونال» و«جونز هوبكنز ميديسين إنترناشونال» تربطهما شراكة طويلة الأمد، أثمرت عن العديد من الإنجازات في مجال الرعاية الصحية في المنطقة.

ولا شك في أنّ هذا التعاون هو الأوّل من نوعه في دولة الإمارات، ويعتبر ذلك تطوراً جديداً ودفعة قوية في مجال الرعاية الصحية، حيث إنه يقدم برنامجاً فريداً من نوعه في المنطقة، ليشمل العمليات الجراحية، والطب السريري في جميع الاختصاصات الطبية على أيدي أطباء وجراحين زائرين من جونز هوبكنز، مشهود لهم عالمياً بخبرتهم وأبحاثهم المتطورة، الذين يعملون في جميع الاختصاصات الطبية المتقدمة كفريق متكامل، وذلك على مدار السنة في دبي. مما يوفر أفضل سبل الشفاء والعلاج للحالات الطبية الصعبة والمعقدة».

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