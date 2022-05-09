شرطة دبي تسجل 31 حادثاً مرورياً و128 ألفاً و775 مكالمة

المصدر: دبي - البيان

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قال العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن مرور دبي سجلت خلال عطلة عيد الفطر السعيد، التي امتدت من 2 وحتى 8 من الشهر الجاري، (31) حادثاً مرورياً، توفي جراءها 3 أشخاص، وأصيب (30) آخرون بإصابات متفاوتة.

وتفصيلاً، قال العميد سيف المزروعي إن شرطة دبي حرصت على تأمين الطرق خلال عطلة عيد الفطر، بخطة انتشار مكثفة في الطرق السريعة والشوارع الداخلية، وكذلك المناطق التي شهدت فعاليات وإقبالاً من الجماهير، مثل تلك التي تحوي المراكز التجارية والترفيهية والأسواق، لافتاً إلى أن الحوادث التي وقعت خلال العطلة أسفرت عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة (30) شخصاً، منها (4) بليغة و(20) متوسطة و(6) بسيطة.

وأوضح أن معظم الحوادث وقعت نتيجة ارتكاب سائقي المركبات المتسببة في تلك الحوادث لمخالفات مرورية متنوعة، منها السرعة الزائدة، والقيادة بطيش وتهور، وتعريض حياة الآخرين للخطر، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، وعدم الانتباه، والانحراف المفاجئ، بالإضافة إلى المخالفات الخطرة الأخرى.

وقال العقيد محمد عبدالله المهيري، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالنيابة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، إن شرطة دبي تلقت خلال الفترة ذاتها من عطلة عيد الفطر السعيد، 128 ألفاً و775 مكالمة هاتفية، منها 118 ألفاً و78 مكالمة هاتفية على رقم الطوارئ (999)، و10 آلاف و697 مكالمة على مركز الاتصال (901).

وبيّن العقيد محمد المهيري أن مركز الاتصال استقبل 1276 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و1730 رسالة من خلال خدمة «الدردشة» عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، حيث طرح المتعاملون العديد من الاستفسارات والاقتراحات على الموظفين المُختصين في مركز الاتصال، وأجابوا عنها بشكل فوري وبمهنية عالية.

وأضاف العقيد محمد المهيري أن إدارة مركز القيادة والسيطرة سجلت العديد من الحوادث المرورية تراوحت ما بين البسيطة والبليغة، مناشداً جميع السائقين ومستخدمي الطريق بالابتعاد عن الممارسات الخاطئة عند قيادة المركبة، وتوخي الحيطة والحذر لدى الاقتراب من التقاطعات، والتأكد من خلو الشارع من المشاة، خاصة في مناطق عبور المشاة وفي الأحياء السكنية.

وناشد العقيد محمد المهيري الجمهور بعدم الاتصال بالرقم (999) إلا في الحالات الطارئة، والاتصال على الرقم (901) في الحالات غير الطارئة وفي حال الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي لأفراد المجتمع، والتي يقدمها ضباط وأفراد شرطة مؤهلون في الرد على المكالمات ومساعدة الجمهور وإسعادهم، مؤكداً أن مركز القيادة والسيطرة يتمتع بأهمية قصوى وطبيعة عمل حساسة، كونه المستجيب الأول للبلاغات الطارئة، لذلك وجب التنويه بضرورة الاتصال فقط في الحالات الطارئة على الرقم 999.

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