تمديد منصة «وياكم» حتى نهاية مايو الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن تمديد مبادرة «ويّاكم»، في مرحلتها الأولى، حتى 31 من مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع مركز التواجد البلدي في مدينة خليفة، وهي المنصة التي لاقت إقبالاً وتفاعلاً من قبل أفراد مجتمع مدينة خليفة، مما تطلب منحهم مزيداً من الوقت وفرصة أكبر لتقديم المزيد من الأفكار والحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية المختلفة.

وأوضحت الدكتورة ليلى عبدالعزيز الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع، أن منصة «ويّاكم» التي تم إطلاقها منتصف مارس الماضي، استقبلت ما يقارب 80 فكرة مختلفة ومتنوعة في خمسة مجالات تلامس جودة حياة أفراد المجتمع، كالتوازن بين العمل والحياة، والأمن والسلامة الشخصية، والسكن، والتواصل الاجتماعي.

والرفاه الذاتي، مؤكدةً أن المنصة تعد من المبادرات الرقمية التي تم إطلاقها في سبيل تسريع الجهود نحو دراسة وتحديد الظواهر الاجتماعية بصورة أفضل، وتطوير حلول وتدخلات مبتكرة عن طريق المجتمع، مما يعزز رؤية الدائرة نحو توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع.

وأشارت إلى أن الأفكار التي تم تقديمها اشتملت على 11 فكرة للإسكان، 33 فكرة للتواصل الاجتماعي، 16 فكرة للرفاه الذاتي، 12 فكرة تتعلق بكيفية التوازن بين العمل والحياة، 8 أفكار ترتبط بمجال الأمن والسلامة والشخصية. وسيتم تقييم الأفكار جميعها في المرحلة المقبلة من قِبل لجنة متخصصة من الخبراء في القطاع الاجتماعي.

وأضافت الهياس: «إن الهدف من إطلاق منصة «ويّاكم» هو بناء جسور تواصل بين الفرد والمجتمع والقطاع الاجتماعي، مما يُمكّن صانعي القرار من التوصل إلى فهم أفضل للقضايا ذات الأولوية، وإيجاد حلول مبتكرة وفعالة لها، موجهةً الشكر إلى جميع أفراد المجتمع الذين أسهموا في تقديم الأفكار، وداعيةً الجميع للمشاركة في تقديم أفكارهم وحلولهم المبتكرة التي تخدم جودة حياة مجتمع مدينة خليفة.

ومن الجدير بالذكر أن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى سيحصل كل منهم على مكافآت مالية تحفيزية، وسيتم تكريمهم عبر منصات التواصل الاجتماعي وحصولهم على شهادات تقدير من الدائرة، إلى جانب أنه سيتم تنفيذ أفكارهم التطويرية على أرض الواقع بالشراكة مع القطاعات المعنية.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة «ويّاكم» هي إحدى وسائل قياس نبض المجتمع في الإمارة فيما يتعلق بالتحديات الاجتماعية، ووسيلة للاستثمار في أفكار المجتمع. ويمكن للراغبين بالمشاركة وتحقيق الأثر الإيجابي في مدينة خليفة زيارة الرابط https://wyakom.addcd.gov.ae

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