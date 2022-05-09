طقس الإمارات غداً.. مغبر أحياناً نهاراً

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام مغبرا أحياناً نهاراً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية نهاراً .

حركة الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س .. و الموج في الخليج العربي يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 22:54 والمد الثاني عند الساعة 08:01 والجزر الأول عند الساعة 14:20و الجزرالثاني عند 02:28 .

و في بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى متوسط الاضطراب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:58 والمد الثاني عند الساعة 05:49 والجزر الاول عند الساعة 10:21 والجزر الثاني عند الساعة 00:24 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 26 75 30

دبي 34 26 80 35

الشارقة 34 25 85 30

عجمان 32 25 85 25

أم القيوين 33 22 85 25

رأس الخيمة 37 23 80 20

الفجيرة 41 28 40 15

العين 36 21 80 20

ليوا 35 24 60 15

الرويس 35 25 65 20

السلع 35 24 60 20

دلما 33 26 65 25

طنب الكبرى 32 27 80 30

طنب الصغرى 32 27 80 30

أبو موسى 32 27 80 30 .



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