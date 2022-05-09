محمد بن زايد وكيرياكوس ميتسوتاكيس يشهدان تبادل مذكرات واتفاقيات تعاون بين الإمارات واليونان

المصدر: وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان تشمل مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والصحة و والصناعة والتقنيات المتقدمة وغيرها من الجوانب الحيوية التي تحظى باهتمام البلدين.

تضمنت الاتفاقيات والمذكرات التي جرت مراسم تبادلها في قصر الوطن ..

- مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب .. تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.. ومن الجانب اليوناني ومعالي باناجيوتيس ثيودوريكاكوس وزير حماية المواطن.

- مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و وزارة التنمية والاستثمارات اليونانية في مجال الصناعات والتقنيات المتقدمة .. تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ومعالي سبيدون أدونيس جورجاديس وزير التنمية والاستثمار اليوناني .

- مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات والتنمية والاستثمارات اليونانية في مجال التقييس .. تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و معالي سبيدون أدونيس جورجاديس وزير التنمية والاستثمار اليوناني.

- مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين تبادلها معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد و معالي سبيدون أدونيس جورجاديس وزير التنمية والاستثمار اليوناني.

ــ مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في دولة الإمارات ونظيرتها اليونانية تبادلها معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومن الجانب اليوناني سعادة أسيمينا غاغا وزير الصحة المناوب.

ــ مذكرة تفاهم بين مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ووزارة البيئة والطاقة في اليونان .. تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات المعني بتغير المناخ ومعالي كونستانتينوس سكريكاس وزير البيئة والطاقة اليوناني.

ــ اتفاقية إطارية للتعاون الإستراتيجي بين شركة " موتور أويل " وشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " تهدف إلى استكشاف فرص التعاون في مجال توريد إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى اليونان بجانب بحث فرص التعاون والعمل المشترك بين الجانبين..تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر "الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها" العضو المنتدب .. و من الجانب اليوناني يونيس باردينوقيانس رئيس مجلس إدارة محركات الطاقة المتجددة.

ــ مذكرة تفاهم بين مصدر للطاقة النظيفة والجمهورية اليونانية بشأن " الجزر البيئية " .. تبادلها معالي سلطان الجابر رئيس مجلس إدارة مصدر ومعالي ونستانتينوس سكريكاس وزير البيئة والطاقة اليوناني.

ــ مذكرة تفاهم بين شركة " مصدر" و"موتورأويل" للتعاون في مجال إزالة الكربون من سوق الكهرباء في اليونان .. تبادلها معالي سلطان الجابر رئيس مجلس إدارة مصدر ومعالي كونستانتينوس سكريكاس وزير البيئة والطاقة اليوناني.

ــ مذكرة تفاهم بشأن تجديد شراكة الاستثمار المشترك بين " مبادلة " وبنك التنمية اليوناني للاستثمار والتي تركز على الاستثمار في عدد من القطاعات بقيمة 400 مليون يورو.. تبادلها معالي خلدون المبارك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار.. ومن الجانب اليوناني أنتيجون ليمبيروبولو الرئيس التنفيذي لبنك التنمية اليوناني للاستثمارات.

ــ مذكرة تفاهم بشأن الإعلان عن تأسيس صندوق استثماري مشترك للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية في اليونان بقيمة أربعة مليارات يورو..تبادلها سعادة محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لأبوظبي القابضة وسعادة كونستا نتينوس فراجكوجيانيس نائب وزير الدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح في وزارة الخارجية اليونانية.

ــ مذكرة تفاهم بين شركة " مصدر " وكيوتو لإنشاء مشروع مشترك بهدف تطوير مشاريع طاقة متجددة في اليونان..تبادلها معالي الدكتور سلطان الجابر وأخيل كونستا نتا كوبولوس رئيس " تيمز ـ TEMES ".

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