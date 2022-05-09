الإمارات تقر نظاماً جديداً لتعزيز تواجد الكوادر الوطنية في القطاع الخاص

المصدر: البيان

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برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أقر مجلس الوزراء في اجتماعه بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي نظاماً جديداً لتعزيز تواجد الكوادر الوطنية في القطاع الخاص وذلك عبر رفع نسب التوطين 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي تضم أكثر من 50 موظفاً، وصولاً لـــ 10% في عام 2026 وذلك بالتعاون مع برنامج نافس وعبر مميزات مالية للمنشآت لدعم توظيف هذه الكوادر.

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