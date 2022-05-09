برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد مجموعة من القرارات

المصدر: البيان

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ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي.

وقال سموه: استأنفت اليوم حكومة الاتحاد أعمالها بعد إجازة عيد الفطر السعيد و كان أول قرار في جلستنا سياسة إسكانية جديدة ضمن برنامج زايد للإسكان وبرنامج تمويلي جديد لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم تستفيد منه 13 ألف أسرة مواطنة.

واعتمد سموه اليوم أيضاً منظومة جديدة لحوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية وجامعاتنا الوطنية … لتوفير مرونة واستقلالية أكبر لهم .. مع وضع مؤشرات أداء واضحة لعملهم وبما يعزز من الكفاءة المالية لهذه المؤسسات.. ويدعمها في تحقيق أهدافها التعليمية، كما تم اعتماد نظام جديد لتعزيز تواجد الكوادر الوطنية في القطاع الخاص وذلك عبر رفع نسب التوطين 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي تضم أكثر من 50 موظفاً، وصولاً لـــ 10% في عام 2026.

وأضاف سموه: في القطاع البيئي اعتمدنا تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي برئاسة وزيرة التغير المناخي وعضوية الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، والهدف وضع الخطط القطاعية العامة للتعامل مع آثار التغير المناخي والتكيف مع آثاره ومتابعة تنفيذ خطط الحياد المناخي بحلول 2050 التي أعلنا عنها سابقا.

كما اعتمد سموه اليوم أيضاً نظاماً للتأمين ضد التعطل عن العمل .. وهدفه تعويض العامل المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حال تعطله عن العمل .. والهدف تعزيز تنافسية سوق العمل وتوفير مظلة اجتماعية للعاملين فيه وترسيخ بيئة عمل مستقرة للجميع.

وتابع سموه: اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء قراراً يتيح نشر أسماء المخالفين لأنظمة أسواق المال لدينا وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع.. مع نشر وقائع هذه المخالفات … والهدف رفع الوعي الاستثماري .. وحماية أسواقنا المالية .. وردع المخالفين .. وضمان حماية كافة المستثمرين.

وأضاف: اعتمدنا قراراً اليوم بشأن جناح دولة الإمارات في إكسبو 2022 فلورياد الذي يقام في أمستردام بهولندا .. ويهدف للتعريف بجهود الدولة في التغلب على تحديات ارتفاع الحرارة وندرة المياه والحفاظ على التنوع البيولوجي لدينا .. ويقام هذا المعرض البيئي كل 10 أعوام بهولندا.



كذلك تم اعتماد قرار بدمج الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف مع صندوق الزكاة وتشكيل مجلس جديد لإدارة الهيئة .. لدينا فرصة كبيرة لنمو قطاع الوقف بالدولة وتنمية موارد الزكاة .. والهيئة الجديدة لديها مهمة كبيرة لتطوير هذا القطاع .

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