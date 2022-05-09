"طرق دبي" تنال شهادة "الآيزو" في إدارة المشاريع والمحافظ

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن حصولها على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو "ISO21504" في إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ وتطبيق الإرشادات، وتعتبر الهيئة أول جهة على مستوى الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة التي تعزز ريادة الهيئة في مجال إدارة المشاريع على مستوى المنطقة.

وتفصيلاً، قالت المهندسة منى العصيمي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي للنقل ورئيس لجنة الإشراف على إدارة محفظة مشاريع هيئة الطرق والمواصلات: "تعتبر الهيئة سباقة في استيفاء متطلبات المواصفة العالمية وتطبيق منظومة إدارة محفظة مشاريع متكاملة، بنيت بشكل محكم لتلبية متطلبات المواصفة التي تدعم الهيئة في تحقيق الرقابة الفعالة والأداء المتميز للمشاريع والبرامج ومحافظ المشاريع، وكذلك تحقيق فوائد المشاريع، وأفادت بأن هيئة الطرق والمواصلات تبنت منظومة مبتكرة وفريدة من نوعها مكنت الهيئة من الحصول على شهادة الأيزو".

وأضافت العصيمي، أن الهيئة حققت الريادة بحصولها على مواصفة الآيزو في مجال إدارة المشاريع والبرامج ومحافظ المشاريع - الأيزو:ISO21504 وهي من أوائل الجهات التي تحصل على تلك الشهادة على مستوى الشرق الأوسط في اتباع وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والريادية والسباقة في مجال إدارة المشاريع والبرامج ومحافظ المشاريع وذلك تحقيقا لرؤية القيادة الحكيمة.



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